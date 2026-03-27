Головна Львів Ціни на пальне у Львові: вартість дизпалива зросла до 89,99 грн

Ціни на пальне у Львові: вартість дизпалива зросла до 89,99 грн

Дата публікації: 27 березня 2026 10:25
Ціни на пальне у Львові: вартість дизпалива зросла до 89,99 грн
АЗС у Львові 27 березня 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Станом на 27 березня 2026 року ціни на пальне у Львові залишаються високими та різняться залежно від типу пального і мережі АЗС. Зокрема, середня вартість бензину А-95 у Львові та Львівській області становить близько 72,19 грн за літр, тоді як дизельне пальне — 84,96 грн/л. Водночас преміальні види пального традиційно коштують дорожче, а автогаз залишається найбільш доступним варіантом для водіїв.

Про це інформує Новини.LIVE.

Ціни на пальне у Львові 27 березня
Ціни на пальне на АЗС ОККО у Львові 27 березня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Ціни на пальне у Львові 27 березня

Станом на 27 березня 2026 року у Львові зафіксовано оновлені ціни на пальне на автозаправних станціях мережі OKKO. Відповідні дані оприлюднені на інформаційному табло однієї з АЗС.

Зокрема, ціни на пальне становлять:

  • бензин Pulls 100 — 84,99 грн/л;
  • бензин Pulls 95 — 77,99 грн/л;
  • бензин А-95 Євро — 74,99 грн/л;
  • дизельне пальне Pulls ДП — 89,99 грн/л;
  • дизельне пальне ДП Євро — 86,99 грн/л;
  • газ (LPG) — 46,99 грн/л;
  • AdBlue — 47,99 грн/л;

Таким чином, найдорожчим видом пального залишається преміальний дизель Pulls ДП, тоді як найнижчу вартість серед представлених позицій має автогаз.

Вартість пального у Львові 27 березня
Вартість пального на АЗС Укрнафта у Львові 27 березня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові станом на 27 березня 2026 року на одній з автозаправних станцій мережі Укрнафта оновили вартість пального. Актуальні ціни відображені на інформаційному табло АЗС.

Зокрема, ціни на пальне становлять:

  • бензин А-92 — 65,99 грн/л;
  • бензин А-95 — 68,99 грн/л;
  • бензин А-95 (Energy) — 68,99 грн/л;
  • дизельне пальне (ДП) — 81,99 грн/л.

Найдорожчим серед представлених видів пального є бензин А-95 та його покращена версія, тоді як найнижчу вартість має бензин А-92.

Середні ціни на пальне на Львівщині

Скриншот цін на пальне/Мінфін

Ціни на АЗС Львівщини

Скриншот цін на бензин на АЗС Львівщини/Мінфін

Нещодавно Новини.LIVE інформували, як Львів оговтується після масованої атаки 24 березня. Відтак, частину будинку, що зазнав руйнувань внаслідок обстрілу, законсервують. Інша ж частина придатна для проживання.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 24 березня російські війська атакували Львів десятьма безпілотниками. За даними Повітряних сил ЗСУ, дрони здатні досягати регіону через те, що на їхнє збиття впливають погодні умови та різні технічні обмеження.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
