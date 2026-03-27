Ціни на пальне у Львові: вартість дизпалива зросла до 89,99 грн

АЗС у Львові 27 березня 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Станом на 27 березня 2026 року ціни на пальне у Львові залишаються високими та різняться залежно від типу пального і мережі АЗС. Зокрема, середня вартість бензину А-95 у Львові та Львівській області становить близько 72,19 грн за літр, тоді як дизельне пальне — 84,96 грн/л. Водночас преміальні види пального традиційно коштують дорожче, а автогаз залишається найбільш доступним варіантом для водіїв.

Про це інформує Новини.LIVE.

Ціни на пальне на АЗС ОККО у Львові 27 березня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Ціни на пальне у Львові 27 березня

Станом на 27 березня 2026 року у Львові зафіксовано оновлені ціни на пальне на автозаправних станціях мережі OKKO. Відповідні дані оприлюднені на інформаційному табло однієї з АЗС.

Зокрема, ціни на пальне становлять:

бензин Pulls 100 — 84,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 77,99 грн/л;

бензин А-95 Євро — 74,99 грн/л;

дизельне пальне Pulls ДП — 89,99 грн/л;

дизельне пальне ДП Євро — 86,99 грн/л;

газ (LPG) — 46,99 грн/л;

AdBlue — 47,99 грн/л;

Таким чином, найдорожчим видом пального залишається преміальний дизель Pulls ДП, тоді як найнижчу вартість серед представлених позицій має автогаз.

Вартість пального на АЗС Укрнафта у Львові 27 березня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові станом на 27 березня 2026 року на одній з автозаправних станцій мережі Укрнафта оновили вартість пального. Актуальні ціни відображені на інформаційному табло АЗС.

Зокрема, ціни на пальне становлять:

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-95 (Energy) — 68,99 грн/л;

дизельне пальне (ДП) — 81,99 грн/л.

Найдорожчим серед представлених видів пального є бензин А-95 та його покращена версія, тоді як найнижчу вартість має бензин А-92.

Середні ціни на пальне на Львівщині

Скриншот цін на пальне/Мінфін

Ціни на АЗС Львівщини

Скриншот цін на бензин на АЗС Львівщини/Мінфін

