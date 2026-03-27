Цены на топливо во Львове: стоимость дизтоплива выросла до 89,99 грн

АЗС во Львове 27 марта 2026 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

По состоянию на 27 марта 2026 года цены на топливо во Львове остаются высокими и различаются в зависимости от типа топлива и сети АЗС. В частности, средняя стоимость бензина А-95 во Львове и Львовской области составляет около 72,19 грн за литр, тогда как дизельное топливо — 84,96 грн/л. В то же время премиальные виды топлива традиционно стоят дороже, а автогаз остается наиболее доступным вариантом для водителей.

Цены на топливо на АЗС ОККО во Львове 27 марта. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Цены на топливо во Львове 27 марта

По состоянию на 27 марта 2026 года во Львове зафиксированы обновленные цены на топливо на автозаправочных станциях сети OKKO. Соответствующие данные обнародованы на информационном табло одной из АЗС.

В частности, цены на топливо составляют:

бензин Pulls 100 — 84,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 77,99 грн/л;

бензин А-95 Евро — 74,99 грн/л;

дизельное топливо Pulls ДТ — 89,99 грн/л;

дизельное топливо ДТ Евро — 86,99 грн/л;

газ (LPG) — 46,99 грн/л;

AdBlue — 47,99 грн/л;

Таким образом, самым дорогим видом топлива остается премиальный дизель Pulls ДТ, тогда как самую низкую стоимость среди представленных позиций имеет автогаз.

Стоимость топлива на АЗС Укрнафта во Львове 27 марта. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Во Львове по состоянию на 27 марта 2026 года на одной из автозаправочных станций сети Укрнафта обновили стоимость топлива. Актуальные цены отражены на информационном табло АЗС.

В частности, цены на топливо составляют:

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-95 (Energy) — 68,99 грн/л;

дизельное топливо (ДТ) — 81,99 грн/л.

Самым дорогим среди представленных видов топлива является бензин А-95 и его улучшенная версия, тогда как самую низкую стоимость имеет бензин А-92.

Средние цены на топливо на Львовщине

Цены на АЗС Львовской области

