Гречка по 73 грн и макароны по 109 грн: цены на крупы во Львове

Цены на крупы во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове цены на крупы колеблются в разных магазинах. В частности, в среднем гречка стоит 73 грн за кг, а рис — по 67-74 грн. В то же время дефицита в городе нет.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака в пятницу, 27 марта.

Цены на крупы во Львове

Гречку можно найти даже по 56 грн, однако ее быстро раскупают. Стоимость на длиннозернистый рис в больших упаковках достигает 165 грн.

Цены на гречку и рис во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Цены на макароны разные — от 42 до 109 грн. Мука в среднем стоит 30-60 грн, специализированная дороже. В то же время на товары действуют акции, в результате чего некоторые позиции дешевеют, но полки местами пустые.

Цены на муку во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В целом стоимость зависит от конкретной сети и бренда, однако большинство товаров есть в наличии.

Читайте также:

