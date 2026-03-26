Главная Львов Чиновник Львовского ТЦК не задекларировал имущество на 8 млн грн

Чиновник Львовского ТЦК не задекларировал имущество на 8 млн грн

Дата публикации 26 марта 2026 14:23
Чиновник Львовского ТЦК не задекларировал имущество на 8 млн грн
Работники ГБР возле дома начальника Львовского ТЦК. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника Львовского областного ТЦК и СП, который на момент разоблачения исполнял обязанности руководителя. Он не задекларировал имущество на почти 8 миллионов гривен. Правоохранители направили обвинительный акт в суд.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в четверг, 26 марта, передает Новини.LIVE.

Недостоверные декларации

В течение 2023-2024 годов чиновник не задекларировал земельный участок площадью 0,025 га, а также жилой дом на 139 квадратных метров во Львовском районе. Установлено, что имущество он оформил на тещу, хотя приобрел его за собственные средства.

Посадовець Львівського ТЦК не задекларував майно
Чиновник Львовского ТЦК и сотрудник ГБР. Фото: ГБР

Также в декларации нет автомобилей Mercedes и Nissan, которые оформлены на отца и сестру, но использовались чиновником и его женой.

"По инициативе ГБР Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело полную проверку образа жизни чиновника. Установлено, что его официальные доходы не соответствуют стоимости приобретенного имущества", — говорится в сообщении.

Майно посадовця Львівського ТЦК
Имущество чиновника. Фото: ГБР

Его будут судить за декларирование недостоверной информации. Чиновнику грозит до двух лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Как писали Новини.LIVE, на Львовщине депутат районного совета не задекларировала имущество на более чем три миллиона гривен. Правоохранители объявили ей подозрение. Установлено, что в документе она не указала автомобили, паркоместа и нежилое помещение.

Недавно также сотрудники СБУ провели обыски во Львовском городском совете. Следственные действия касались обстоятельств, которые могут быть связаны с бронированием мужчин.

декларация ГБР Львовская область ТЦК и СП
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
