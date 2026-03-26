Чиновник Львовского ТЦК не задекларировал имущество на 8 млн грн

Работники ГБР возле дома начальника Львовского ТЦК. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника Львовского областного ТЦК и СП, который на момент разоблачения исполнял обязанности руководителя. Он не задекларировал имущество на почти 8 миллионов гривен. Правоохранители направили обвинительный акт в суд.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в четверг, 26 марта, передает Новини.LIVE.

Недостоверные декларации

В течение 2023-2024 годов чиновник не задекларировал земельный участок площадью 0,025 га, а также жилой дом на 139 квадратных метров во Львовском районе. Установлено, что имущество он оформил на тещу, хотя приобрел его за собственные средства.

Чиновник Львовского ТЦК и сотрудник ГБР. Фото: ГБР

Также в декларации нет автомобилей Mercedes и Nissan, которые оформлены на отца и сестру, но использовались чиновником и его женой.

"По инициативе ГБР Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело полную проверку образа жизни чиновника. Установлено, что его официальные доходы не соответствуют стоимости приобретенного имущества", — говорится в сообщении.

Имущество чиновника. Фото: ГБР

Его будут судить за декларирование недостоверной информации. Чиновнику грозит до двух лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Как писали Новини.LIVE, на Львовщине депутат районного совета не задекларировала имущество на более чем три миллиона гривен. Правоохранители объявили ей подозрение. Установлено, что в документе она не указала автомобили, паркоместа и нежилое помещение.

Недавно также сотрудники СБУ провели обыски во Львовском городском совете. Следственные действия касались обстоятельств, которые могут быть связаны с бронированием мужчин.