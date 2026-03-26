Посадовець Львівського ТЦК не задекларував майно на 8 млн грн

Посадовець Львівського ТЦК не задекларував майно на 8 млн грн

Дата публікації: 26 березня 2026 14:23
Працівники ДБР біля будинку начальника Львівського ТЦК. Фото: ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно заступника начальника Львівського обласного ТЦК і СП, який на момент викриття виконував обовʼязки керівника. Він не задекларував майно на майже 8 мільйонів гривень. Правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР у четвер, 26 березня, передає Новини.LIVE.

Недостовірні декларації

Упродовж 2023-2024 років посадовець не задекларував земельну ділянку площею 0,025 га, а також житловий будинок на 139 квадратних метрів у Львівському районі. Встановлено, що майно він оформив на тещу, хоча придбав його за власні кошти.

Посадовець Львівського ТЦК не задекларував майно
Посадовець Львівського ТЦК та співробітник ДБР. Фото: ДБР

Також у декларації немає автомобілів Mercedes та Nissan, які оформлені на батька та сестру, але використовували посадовцем та його дружиною.

"За ініціативи ДБР Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку способу життя посадовця. Встановлено, що його офіційні доходи не відповідають вартості придбаного майна", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:
Майно посадовця Львівського ТЦК
Майно посадовця. Фото: ДБР

Його судитимуть за декларування недостовірної інформації. Посадовцю загрожує до двох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Як писали Новини.LIVE, на Львівщині депутатка районної ради не задекларувала майно на понад три мільйони гривень. Правоохоронці оголосили їй підозру. Встановлено, що у документі вона не зазначила автомобілі, паркомісця та нежитлове приміщення.

Нещодавно також співробітники СБУ провели обшуки у Львівській міській раді. Слідчі дії стосувалися обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням чоловіків.

декларація ДБР Львівська область ТЦК та СП
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
