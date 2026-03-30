У Львові газ подорожчав майже на гривню, а дизель — на 56 копійок

У Львові газ подорожчав майже на гривню, а дизель — на 56 копійок

Дата публікації: 30 березня 2026 15:25
Ціни на АЗС. Фото: Новини.LIVE

У Львові та області зафіксовано зростання цін на пальне станом на понеділок, 30 березня. Найбільше подорожчали дизель і автогаз, тоді як бензин А-95 залишився без змін.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Мінфін.

Ціни на пальне у Львові 30 березня

За середніми цінами, бензин А-95 преміум коштує 75,48 грн за літр, що на 0,50 грн більше у порівнянні зі вчорашньою ціною. Бензин А-95 залишається на рівні 71,75 грн за літр, а А-92 — 65,99 грн/літр.

Дизельне паливо подорожчало на 56 копійок до 85,63 грн за літр, тоді як автомобільний газ зріс у ціні на 76 копійок — до 46,87 грн за літр.

Вартість палива у Львові 30 березня
Середні ціни на пальне у Львові. Фото: скриншот

Найвищі ціни на пальне фіксують у великих операторів — SOCAR, WOG та ОККО, де бензин А-95 коштує близько 74,99 грн за літр, а дизель — до 87,99 грн.

Водночас дешевші пропозиції доступні у мережах UKRNAFTA, UPG та БРСМ-Нафта, де ціна на А-95 стартує від 68,99 грн, а дизель — від 81,99 грн.

Автомобільний газ найдорожчий у преміальних мережах — до 47,99 грн за літр, тоді як у бюджетніших операторів його можна знайти за ціною близько 45,49-45,99 грн.

Ціни на АЗС у Львові 30 березня
Ціни на популярних АЗС 30 березня. Фото: скриншот

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, вчора у Львові ціна на дизельне паливо зросла на 0,11 гривень, тоді як вартість бензину стала нижчою.

Також ми розповідали, що зміниться для мешканців Львова з 1 квітня. Подорожчання вартості проїзду та комунальних послуг не очікується.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
