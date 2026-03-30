Во Львове газ подорожал почти на гривну, а дизель — на 56 копеек

Цены на АЗС.

Во Львове и области зафиксирован рост цен на топливо по состоянию на понедельник, 30 марта. Больше всего подорожали дизель и автогаз, тогда как бензин А-95 остался без изменений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.

Цены на топливо во Львове 30 марта

По средним ценам, бензин А-95 премиум стоит 75,48 грн за литр, что на 0,50 грн больше по сравнению со вчерашней ценой. Бензин А-95 остается на уровне 71,75 грн за литр, а А-92 — 65,99 грн/литр.

Дизельное топливо подорожало на 56 копеек до 85,63 грн за литр, тогда как автомобильный газ вырос в цене на 76 копеек — до 46,87 грн за литр.

Средние цены на топливо во Львове.

Самые высокие цены на топливо фиксируют у крупных операторов — SOCAR, WOG и ОККО, где бензин А-95 стоит около 74,99 грн за литр, а дизель — до 87,99 грн.

В то же время более дешевые предложения доступны в сетях UKRNAFTA, UPG и БРСМ-Нафта, где цена на А-95 стартует от 68,99 грн, а дизель — от 81,99 грн.

Автомобильный газ самый дорогой в премиальных сетях — до 47,99 грн за литр, тогда как у бюджетных операторов его можно найти по цене около 45,49-45,99 грн.

Цены на популярных АЗС 30 марта.

