Во Львове газ подорожал почти на гривну, а дизель — на 56 копеек

Во Львове газ подорожал почти на гривну, а дизель — на 56 копеек

Дата публикации 30 марта 2026 15:25
Цены на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Во Львове и области зафиксирован рост цен на топливо по состоянию на понедельник, 30 марта. Больше всего подорожали дизель и автогаз, тогда как бензин А-95 остался без изменений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.

Цены на топливо во Львове 30 марта

По средним ценам, бензин А-95 премиум стоит 75,48 грн за литр, что на 0,50 грн больше по сравнению со вчерашней ценой. Бензин А-95 остается на уровне 71,75 грн за литр, а А-92 — 65,99 грн/литр.

Дизельное топливо подорожало на 56 копеек до 85,63 грн за литр, тогда как автомобильный газ вырос в цене на 76 копеек — до 46,87 грн за литр.

Вартість палива у Львові 30 березня
Средние цены на топливо во Львове. Фото: скриншот

Самые высокие цены на топливо фиксируют у крупных операторов — SOCAR, WOG и ОККО, где бензин А-95 стоит около 74,99 грн за литр, а дизель — до 87,99 грн.

В то же время более дешевые предложения доступны в сетях UKRNAFTA, UPG и БРСМ-Нафта, где цена на А-95 стартует от 68,99 грн, а дизель — от 81,99 грн.

Автомобильный газ самый дорогой в премиальных сетях — до 47,99 грн за литр, тогда как у бюджетных операторов его можно найти по цене около 45,49-45,99 грн.

Ціни на АЗС у Львові 30 березня
Цены на популярных АЗС 30 марта. Фото: скриншот

Как ранее сообщали Новини.LIVE, вчера во Львове цена на дизельное топливо выросла на 0,11 гривен, тогда как стоимость бензина стала ниже.

Также мы рассказывали, что изменится для жителей Львова с 1 апреля. Подорожание стоимости проезда и коммунальных услуг не ожидается.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей

