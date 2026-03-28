Изменения во Львове с 1 апреля: проезд и коммуналка не подорожают

Люди выходят из общественного транспорта. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

С 1 апреля 2026 года во Львове не предусмотрено повышение тарифов на проезд в общественном транспорте и на базовые коммунальные услуги. Стоимость проезда и коммуналки остается стабильной. Городская власть продолжает оптимизировать движение транспорта и поддерживать льготные категории населения без изменения тарифов.

Об этом информирует Новини.LIVE.

Проезд в общественном транспорте Львова

По состоянию на конец марта 2026 года тарифы на разовую поездку остаются без изменений:

25 грн — оплата наличными у водителя;

— оплата наличными у водителя; 20 грн — оплата банковской картой или NFC;

— оплата банковской картой или NFC; 17 грн — оплата через карту LeoCard или мобильное приложение;

— оплата через карту LeoCard или мобильное приложение; штраф 400 грн — за проезд без билета/

Условия пользования транспортными картами и электронными билетами остаются без изменений.

Скорректированная стоимость транспортной работы во Львове

Итак, 26 марта исполнительный комитет Львовского горсовета скорректировал стоимость транспортной работы Львовэлектротранса, по которой город оплачивает перевозчику выполненную работу:

155,97 грн/км — троллейбус;

191,22 грн/км — трамвай.

Рост произошел из-за повышения стоимости электроэнергии более чем на 60% по сравнению с действующим расчетом.

Заметим, что это решение никоим образом не влияет на стоимость проезда для пассажиров, ведь оплата транспортной работы — это расчет между городом и перевозчиком.

Льготы на проезд во Львове

Во Львове продолжают действовать льготы для определенных законодательством категорий:

ученики и студенты пользуются бесплатным или льготным проездом;

пенсионеры, ветераны и другие льготные категории продолжают пользоваться правом на льготный проезд без изменений.

Новых решений по изменению льгот с 1 апреля не принимали.

Коммунальные услуги во Львове с 1 апреля

Действующие тарифы на базовые коммунальные услуги остаются стабильными:

Газ (бытовые потребители) — около 7,96 грн за кубический метр;

за кубический метр; Электроэнергия — 4,32 грн/кВт-ч , ночной тариф 2,16 грн/кВт-ч (23:00-07:00);

, ночной тариф (23:00-07:00); Централизованное водоснабжение — около 17,29 за кубический метр;

за кубический метр; Водоотведение — около 8,59грн за кубический метр;

Пересмотра тарифов с 1 апреля 2026 года не предусмотрено.

Итак, с 1 апреля 2026 года во Львове проезд в транспорте и тарифы на коммунальные услуги остаются стабильными, льготные категории пользуются привычными условиями. А оптимизация движения транспорта и скорректированная стоимость транспортной работы для перевозчика не повлияют на пассажиров.

