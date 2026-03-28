Зміни у Львові з 1 квітня: проїзд та комуналка не здорожчають

Люди виходять з громадського транспорту.

З 1 квітня 2026 року у Львові не передбачено підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті та на базові комунальні послуги. Вартість проїзду та комуналки залишається стабільною. Міська влада продовжує оптимізувати рух транспорту та підтримувати пільгові категорії населення без зміни тарифів.

Проїзд у громадському транспорті Львова

Станом на кінець березня 2026 року тарифи на разову поїздку залишаються без змін:

25 грн — оплата готівкою у водія;

— оплата готівкою у водія; 20 грн — оплата банківською карткою або NFC;

— оплата банківською карткою або NFC; 17 грн — оплата через картку LeoCard або мобільний додаток;

— оплата через картку LeoCard або мобільний додаток; штраф 400 грн — за проїзд без квитка/

Умови користування транспортними картками та електронними квитками залишаються без змін.

Скоригована вартість транспортної роботи у Львові

Отже, 26 березня виконавчий комітет Львівської міськради скоригував вартість транспортної роботи Львівелектротрансу, за яку місто оплачує перевізнику виконану роботу:

155,97 грн/км — тролейбус;

191,22 грн/км — трамвай.

Зростання відбулося через підвищення вартості електроенергії більш ніж на 60 % порівняно з чинним розрахунком.

Зауважимо, що це рішення жодним чином не впливає на вартість проїзду для пасажирів, адже оплата транспортної роботи — це розрахунок між містом та перевізником.

Пільги на проїзд у Львові

У Львові продовжують діяти пільги для визначених законодавством категорій:

учні та студенти користуються безплатним або пільговим проїздом;

пенсіонери, ветерани та інші пільгові категорії продовжують користуватися правом на пільговий проїзд без змін.

Нових рішень щодо зміни пільг з 1 квітня не ухвалювали.

Комунальні послуги у Львові з 1 квітня

Чинні тарифи на базові комунальні послуги залишаються стабільними:

Газ (побутові споживачі) — близько 7,96 грн за кубічний метр;

за кубічний метр; Електроенергія — 4,32 грн/кВт-год , нічний тариф 2,16 грн/кВт-год (23:00–07:00);

, нічний тариф (23:00–07:00); Централізоване водопостачання — близько 17,29 за кубічний метр;

за кубічний метр; Водовідведення — близько 8,59 грн за кубічний метр;

Перегляду тарифів з 1 квітня 2026 не передбачено.

Отже, з 1 квітня 2026 року у Львові проїзд у транспорті та тарифи на комунальні послуги залишаються стабільними, пільгові категорії користуються звичними умовами. А оптимізація руху транспорту та скоригована вартість транспортної роботи для перевізника не вплинуть на пасажирів.

Нещодавно очільниця Галицької районної адміністрації Галина Гладяк у коментарі журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці розповіла про ліквідацію наслідків російського обстрілу у Львові 24 березня. За її словами, частину пошкодженого будинку у Львові законсервували, а вікна обклеюють комунальники.

Раніше Новини.LIVE інформували, що міський голова Львова Андрій Садовий вибачився за свою некоректну відповідь щодо сил протиповітряної оборони міста після обстрілу 24 березня. Він пояснив, що його реакція була емоційною через наслідки обстрілу в центрі міста та наголосив на повазі до ППО і всіх, хто захищає країну.

Після масованого удару РФ по Львову 24 березня, у коментарі журналістці Новини.LIVE, Садовий заявляв, що має певні запитання щодо ефективності протиповітряної оборони, попри постійне поповнення необхідної техніки.