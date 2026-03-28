Стоимость дизеля во Львове выросла на 0,11 грн

Стоимость дизеля во Львове выросла на 0,11 грн

Дата публикации 28 марта 2026 22:40
Авто на АЗС во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове и Львовской области по состоянию на 28 марта изменились средние цены на топливо. Больше всего подешевел бензин А-95 премиум, тогда как дизель и автогаз, наоборот, прибавили в цене.

Об этом сообщает Новини.LIVE, со ссылкой на Минфин.

Стоимость горючего во Львове 28 марта

Согласно обнародованной информации, бензин А-95 премиум стоит в среднем 74,98 грн за литр, что на 0,50 грн меньше, чем раньше. Обычный бензин А-95 подешевел на 0,44 грн — до 71,75 грн за литр. В то же время стоимость бензина А-92 осталась без изменений и составляет 65,99 грн за литр.

Ціни на пальне у Львові 28 березня
Средние цены на топливо во Львове 28 марта. Фото: скриншот/Минфин

Зато дизельное топливо в регионе подорожало до 85,07 грн за литр, прибавив 0,11 грн. Также выросла средняя цена на автомобильный газ — до 46,10 грн за литр, что на 0,13 грн больше.

Среди сетей АЗС самый дорогой бензин А-95+ зафиксировали на SOCAR, WOG и ОККО — по 77,99 грн за литр. Самую низкую цену на этот вид топлива предлагает UKRNAFTA — 68,99 грн за литр.

Читайте также:

Бензин А-95 дороже всего продают SOCAR, WOG и ОККО - по 74,99 грн за литр, тогда как самая низкая цена снова в UKRNAFTA — 68,99 грн. Бензин А-92 был представлен, в частности, в сети UKRNAFTA, где его стоимость составляет 65,99 грн за литр.

Вартість пального у Львові 28 березня
Средние цены на топливо на АЗС во Львове. Фото: скриншот/Минфин

Что касается дизельного топлива, самые высокие цены зафиксированы в SOCAR, WOG и ОККО — по 86,99 грн за литр. Дешевле всего дизель можно приобрести на БРСМ-Нафта и UKRNAFTA — за 81,99 грн.

Автомобильный газ дороже всего стоит на ОККО — 46,99 грн за литр. Такая же цена, 46,98 грн, установлена на SOCAR и WOG. Самая низкая стоимость газа среди указанных операторов — на БРСМ-Нафта, где литр стоит 44,99 грн.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львове гречка стоит по 73 грн, а макароны по 109 грн за килограмм. Цены на крупы колеблются, но дефицита нет.

Также мы писали, что с апреля во Львове не предусмотрено повышение тарифов на проезд в общественном транспорте и на базовые коммунальные услуги. Стоимость проезда и коммуналки остается стабильной.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
