Стоимость дизеля во Львове выросла на 0,11 грн

Во Львове и Львовской области по состоянию на 28 марта изменились средние цены на топливо. Больше всего подешевел бензин А-95 премиум, тогда как дизель и автогаз, наоборот, прибавили в цене.

Об этом сообщает Новини.LIVE, со ссылкой на Минфин.

Стоимость горючего во Львове 28 марта

Согласно обнародованной информации, бензин А-95 премиум стоит в среднем 74,98 грн за литр, что на 0,50 грн меньше, чем раньше. Обычный бензин А-95 подешевел на 0,44 грн — до 71,75 грн за литр. В то же время стоимость бензина А-92 осталась без изменений и составляет 65,99 грн за литр.

Зато дизельное топливо в регионе подорожало до 85,07 грн за литр, прибавив 0,11 грн. Также выросла средняя цена на автомобильный газ — до 46,10 грн за литр, что на 0,13 грн больше.

Среди сетей АЗС самый дорогой бензин А-95+ зафиксировали на SOCAR, WOG и ОККО — по 77,99 грн за литр. Самую низкую цену на этот вид топлива предлагает UKRNAFTA — 68,99 грн за литр.

Бензин А-95 дороже всего продают SOCAR, WOG и ОККО - по 74,99 грн за литр, тогда как самая низкая цена снова в UKRNAFTA — 68,99 грн. Бензин А-92 был представлен, в частности, в сети UKRNAFTA, где его стоимость составляет 65,99 грн за литр.

Что касается дизельного топлива, самые высокие цены зафиксированы в SOCAR, WOG и ОККО — по 86,99 грн за литр. Дешевле всего дизель можно приобрести на БРСМ-Нафта и UKRNAFTA — за 81,99 грн.

Автомобильный газ дороже всего стоит на ОККО — 46,99 грн за литр. Такая же цена, 46,98 грн, установлена на SOCAR и WOG. Самая низкая стоимость газа среди указанных операторов — на БРСМ-Нафта, где литр стоит 44,99 грн.

