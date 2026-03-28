Вартість дизеля у Львові зросла на 0,11 грн

Авто на АЗС у Львові.

У Львові та Львівській області станом на 28 березня змінилися середні ціни на пальне. Найбільше подешевшав бензин А-95 преміум, тоді як дизель і автогаз, навпаки, додали в ціні.

Вартість пального у Львові 28 березня

Згідно з оприлюдненою інформацією, бензин А-95 преміум коштує в середньому 74,98 грн за літр, що на 0,50 грн менше, ніж раніше. Звичайний бензин А-95 подешевшав на 0,44 грн — до 71,75 грн за літр. Водночас вартість бензину А-92 залишилася без змін і становить 65,99 грн за літр.

Натомість дизельне пальне у регіоні подорожчало до 85,07 грн за літр, додавши 0,11 грн. Також зросла середня ціна на автомобільний газ — до 46,10 грн за літр, що на 0,13 грн більше.

Серед мереж АЗС найдорожчий бензин А-95+ зафіксували на SOCAR, WOG та ОККО — по 77,99 грн за літр. Найнижчу ціну на цей вид пального пропонує UKRNAFTA — 68,99 грн за літр.

Бензин А-95 найдорожче продають SOCAR, WOG та ОККО — по 74,99 грн за літр, тоді як найнижча ціна знову в UKRNAFTA — 68,99 грн. Бензин А-92 був представлений, зокрема, в мережі UKRNAFTA, де його вартість становить 65,99 грн за літр.

Що стосується дизельного пального, найвищі ціни зафіксовані у SOCAR, WOG та ОККО — по 86,99 грн за літр. Найдешевше дизель можна придбати на БРСМ-Нафта та UKRNAFTA — за 81,99 грн.

Автомобільний газ найдорожче коштує на ОККО — 46,99 грн за літр. Така ж ціна, 46,98 грн, встановлена на SOCAR і WOG. Найнижча вартість газу серед зазначених операторів — на БРСМ-Нафта, де літр коштує 44,99 грн.

