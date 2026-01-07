Во Львове 7 января обесточены часть больниц и электротранспорт

Троллейбус во Львове. Фото: Твой город

С ночи на 7 января во Львове от электроэнергии отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. Причиной стало то, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Это произошло из-за того, что Правительство изменило подход к определению критичности предприятий.

Садовый сообщил, что отключение электроэнергии теперь касается как больниц, где от этого зависят аппараты искусственного дыхания, так и трамваев и троллейбусов, которые теперь должны работать по графикам отключений.

Сообщение Садового у Telegram. Фото: скриншот

"Я не понимаю, кто додумался причислить больницы и электротранспорт к обычным группам отключений. Но с этой ночи город вынужден работать по новому графику", — отметил Садовый.

Мэр Львова отметил, что с самого утра он пытается связаться с представителями Кабмина, чтобы немедленно исправить данную ситуацию. Сейчас мэрия города экстренно планирует альтернативное питание электротранспорта на маршрутах.

В Укрэнерго заявили об отключении из-за того, что повреждено более 100 сетей. В Украине и в дальнейшем будут применять графики отключений.

Минэнерго предупреждает, что первые минуты после возвращения электроэнергии остаются самыми рискованными для сети. Энергетики советуют не включать мощную технику сразу.