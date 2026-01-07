У Львові 7 січня знеструмлено частину лікарень та електротранспорт

Тролейбус у Львові. Фото: Твоє місто

З ночі проти 7 січня у Львові від електроенергії відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт. Причиною стало те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Відключення світла у Львові

Це сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.

Садовий повідомив, що відключення електроенергії тепер стосується як лікарень, де від цього залежать апарати штучного дихання, так і трамваїв та тролейбусів, які тепер мають працювати за графіками відключень.

Допис Садового у Telegram. Фото: скриншот

"Я не розумію, хто додумався зарахувати лікарні та електротранспорт до звичайних груп відключень. Але з цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком", — зазначив Садовий.

Мер Львова наголосив, що із самого ранку він намагається зв’язатися з представниками Кабміну, щоб негайно виправити дану ситуацію. Зараз мерія міста екстрено планує альтернативне живлення електротранспорту на маршрутах.

В Укренерго заявили про відключення через те, що пошкоджено понад 100 мереж. В Україні й надалі застосовуватимуть графіки відключень.

Міненерго попереджає, що перші хвилини після повернення електроенергії залишаються найризикованішими для мережі. Енергетики радять не вмикати потужну техніку одразу.