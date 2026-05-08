Во Львове обвал цен на топливо: перечень тарифов на АЗС

Ситуация на рынке топлива 8 мая во Львовской области изменилась в пользу водителей. Средняя стоимость всех видов топлива существенная подешевела. Больше всего за сутки подешевел в среднем бензин А-92

Как изменились цены на топливо на АЗС во Львовской области

Существеннее всего подешевел бензин А-92 - его цена упала на одну гривну, и теперь литр стоит в среднем 65,90 гривны. Дизельное топливо также значительно сбросило в цене: за сутки оно подешевело на 89 копеек, остановившись на отметке 88,25 гривны.

Популярный бензин марки А-95 стал дешевле на 33 копейки (средняя цена - 73,33 гривны), а премиальный А-95+ снизился на 17 копеек (до 77,25 гривны). Меньше всего изменилась стоимость автомобильного газа - он подешевел всего на пять копеек, и литр теперь стоит в среднем 48,61 гривны.

Цены на топливо на АЗС во Львовской области 8 мая

AMIC

Бензин А-95+: 73,99 грн

Бензин А-95: 70,99 грн

Дизельное топливо: 86,99 грн

Автогаз: 47,99 грн

Chipo

Бензин А-95: 70,60 грн

Дизельное топливо: 87,90 грн

Автогаз: 47,50 грн

SOCAR

Бензин А-95+: 80,90 грн.

Бензин А-95: 77,90 грн

Дизельное топливо: 91,90 грн

Автогаз: 49,98 грн

UKRNAFTA

Бензин А-95+: 69,90 грн

Бензин А-95: 69,90 грн

Бензин А-92: 65,90 грн

Дизельное топливо: 86,90 грн

Автогаз: 47,90 грн

UPG

Бензин А-95+: 76,90 грн

Бензин А-95: 74,90 грн

Дизельное топливо: 86,90 грн

Автогаз: 47,90 грн

WOG

Бензин А-95+: 80,90 грн

Бензин А-95: 77,90 грн

Дизельное топливо: 89,90 грн

Автогаз: 49,90 грн

БРСМ-Нафта

Бензин А-95: 68,99 грн

Дизельное топливо: 85,99 грн

Автогаз: 47,79 грн

Маркет

Бензин А-95: 70,90 грн

Дизельное топливо: 87,90 грн

ОККО

Бензин А-95+: 80,90 грн

Бензин А-95: 77,90 грн

Дизельное топливо: 89,90 грн

Автогаз: 49,90 грн

Новини.LIVE писали ранее, что во Львовской области вскоре достроят путь железной дороги, которая соединит Львов и Варшаву. Проект стоит 9 млрд гривен.

Также во Львовской области скоро построят платную дорогу. Она будет иметь протяженность 80 км. Речь идет об автомагистрали М10, которая должна продолжить автомагистраль А4 в Польше, которая заканчивается на пограничном переходе "Корчева-Краковец".