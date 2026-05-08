Во Львове обвал цен на топливо: перечень тарифов на АЗС
Ситуация на рынке топлива 8 мая во Львовской области изменилась в пользу водителей. Средняя стоимость всех видов топлива существенная подешевела. Больше всего за сутки подешевел в среднем бензин А-92
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Как изменились цены на топливо на АЗС во Львовской области
Существеннее всего подешевел бензин А-92 - его цена упала на одну гривну, и теперь литр стоит в среднем 65,90 гривны. Дизельное топливо также значительно сбросило в цене: за сутки оно подешевело на 89 копеек, остановившись на отметке 88,25 гривны.
Популярный бензин марки А-95 стал дешевле на 33 копейки (средняя цена - 73,33 гривны), а премиальный А-95+ снизился на 17 копеек (до 77,25 гривны). Меньше всего изменилась стоимость автомобильного газа - он подешевел всего на пять копеек, и литр теперь стоит в среднем 48,61 гривны.
Цены на топливо на АЗС во Львовской области 8 мая
AMIC
- Бензин А-95+: 73,99 грн
- Бензин А-95: 70,99 грн
- Дизельное топливо: 86,99 грн
- Автогаз: 47,99 грн
Chipo
- Бензин А-95: 70,60 грн
- Дизельное топливо: 87,90 грн
- Автогаз: 47,50 грн
SOCAR
- Бензин А-95+: 80,90 грн.
- Бензин А-95: 77,90 грн
- Дизельное топливо: 91,90 грн
- Автогаз: 49,98 грн
UKRNAFTA
- Бензин А-95+: 69,90 грн
- Бензин А-95: 69,90 грн
- Бензин А-92: 65,90 грн
- Дизельное топливо: 86,90 грн
- Автогаз: 47,90 грн
UPG
- Бензин А-95+: 76,90 грн
- Бензин А-95: 74,90 грн
- Дизельное топливо: 86,90 грн
- Автогаз: 47,90 грн
WOG
- Бензин А-95+: 80,90 грн
- Бензин А-95: 77,90 грн
- Дизельное топливо: 89,90 грн
- Автогаз: 49,90 грн
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95: 68,99 грн
- Дизельное топливо: 85,99 грн
- Автогаз: 47,79 грн
Маркет
- Бензин А-95: 70,90 грн
- Дизельное топливо: 87,90 грн
ОККО
- Бензин А-95+: 80,90 грн
- Бензин А-95: 77,90 грн
- Дизельное топливо: 89,90 грн
- Автогаз: 49,90 грн
Новини.LIVE писали ранее, что во Львовской области вскоре достроят путь железной дороги, которая соединит Львов и Варшаву. Проект стоит 9 млрд гривен.
Также во Львовской области скоро построят платную дорогу. Она будет иметь протяженность 80 км. Речь идет об автомагистрали М10, которая должна продолжить автомагистраль А4 в Польше, которая заканчивается на пограничном переходе "Корчева-Краковец".