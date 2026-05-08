У Львові обвал цін на пальне: перелік тарифів на АЗС

Заправка автомобіля паливом. Фото: УНІАН

Ситуація на ринку пального 8 травня у Львівській області змінилася на користь водіїв. Середня вартість усіх видів палива істотна подешевшала. Найбільше за добу подешевшав в середньому бензин А-92

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Як змінилися ціни на паливо на АЗС у Львівській області

Найсуттєвіше здешевшав бензин А-92 — його ціна впала на одну гривню, і тепер літр коштує в середньому 65,90 гривні. Дизельне пальне також значно скинуло в ціні: за добу воно подешевшало на 89 копійок, зупинившись на позначці 88,25 гривні.

Ціни на паливо у Львівській області 8 травня. Фото: скриншот Мінфін

Популярний бензин марки А-95 став дешевшим на 33 копійки (середня ціна — 73,33 гривні), а преміальний А-95+ знизився на 17 копійок (до 77,25 гривні). Найменше змінилася вартість автомобільного газу — він подешевшав лише на п'ять копійок, і літр тепер коштує в середньому 48,61 гривні.

Ціни на популярних АЗС у Львівській області. Фото: скриншот Мінфін

Ціни на паливо на АЗС у Львівській області 8 травня

AMIC

Бензин А-95+: 73,99 грн

Бензин А-95: 70,99 грн

Дизельне пальне: 86,99 грн

Автогаз: 47,99 грн

Chipo

Бензин А-95: 70,60 грн

Дизельне пальне: 87,90 грн

Автогаз: 47,50 грн

SOCAR

Бензин А-95+: 80,90 грн

Бензин А-95: 77,90 грн

Дизельне пальне: 91,90 грн

Автогаз: 49,98 грн

UKRNAFTA

Бензин А-95+: 69,90 грн

Бензин А-95: 69,90 грн

Бензин А-92: 65,90 грн

Дизельне пальне: 86,90 грн

Автогаз: 47,90 грн

UPG

Бензин А-95+: 76,90 грн

Бензин А-95: 74,90 грн

Дизельне пальне: 86,90 грн

Автогаз: 47,90 грн

WOG

Бензин А-95+: 80,90 грн

Бензин А-95: 77,90 грн

Дизельне пальне: 89,90 грн

Автогаз: 49,90 грн

БРСМ-Нафта

Бензин А-95: 68,99 грн

Дизельне пальне: 85,99 грн

Автогаз: 47,79 грн

Маркет

Бензин А-95: 70,90 грн

Дизельне пальне: 87,90 грн

ОККО

Бензин А-95+: 80,90 грн

Бензин А-95: 77,90 грн

Дизельне пальне: 89,90 грн

Автогаз: 49,90 грн

