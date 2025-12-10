Где во Львове погулять на праздники - в городе появился новый Парк фонарей

Люди посещают парк. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове этой зимой появилась особая праздничная локация - Парк фонарей в Парке культуры имени Богдана Хмельницкого. Посетить его могут как взрослые, так и дети.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Парк фонарей во Львове

В Парке культуры имени Богдана Хмельницкого заработала масштабная световая инсталляция под открытым небом. На территории обустроили десятки больших фигур, созданных вручную из натурального шелка, LED-ламп и тысяч миниатюрных фонариков.

Парк фонарей. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Вход в парк. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Среди персонажей есть феи, эльфы, фантастические создания и даже гигантские драконы, которые подсвечиваются теплыми и яркими оттенками. Некоторые из них достигают почти семи метров в высоту.

Фигуры в парке. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Инсталляция в парке. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Фигура в парке во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Всего в парке разместили более тридцати тематических зон, среди которых "Лес сказочных фей", романтический "Тоннель влюбленных", а также масштабная инсталляция "Золотой дракон". Вечером локация превратится в место настоящего светового действа по пятницам, выходным и праздничным дням, где будут проводить специальное шоу.

Организаторы предусмотрели льготы для отдельных категорий посетителей: участники боевых действий и люди с инвалидностью I-II группы могут посещать территорию парка бесплатно.

Парк принимает гостей ежедневно с 16:00 до 22:00. Стоимость посещения в будни составляет 250 грн для взрослых и 200 грн для детей. В выходные и праздничные дни - 350 грн и 250 грн соответственно.

