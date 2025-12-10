Видео
Главная Львов Во Львове открыли Парк фонарей — фото праздничной локации

Во Львове открыли Парк фонарей — фото праздничной локации

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 08:02
Где во Львове погулять на праздники - в городе появился новый Парк фонарей
Люди посещают парк. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове этой зимой появилась особая праздничная локация - Парк фонарей в Парке культуры имени Богдана Хмельницкого. Посетить его могут как взрослые, так и дети.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Парк фонарей во Львове

В Парке культуры имени Богдана Хмельницкого заработала масштабная световая инсталляция под открытым небом. На территории обустроили десятки больших фигур, созданных вручную из натурального шелка, LED-ламп и тысяч миниатюрных фонариков.

Парк ліхтарів
Парк фонарей. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Парк ліхтарів
Вход в парк. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Среди персонажей есть феи, эльфы, фантастические создания и даже гигантские драконы, которые подсвечиваются теплыми и яркими оттенками. Некоторые из них достигают почти семи метров в высоту.

Парк ліхтарів у Львові
Фигуры в парке. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Де піти у Львові
Инсталляция в парке. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Львів парк
Фигура в парке во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Всего в парке разместили более тридцати тематических зон, среди которых "Лес сказочных фей", романтический "Тоннель влюбленных", а также масштабная инсталляция "Золотой дракон". Вечером локация превратится в место настоящего светового действа по пятницам, выходным и праздничным дням, где будут проводить специальное шоу.

Организаторы предусмотрели льготы для отдельных категорий посетителей: участники боевых действий и люди с инвалидностью I-II группы могут посещать территорию парка бесплатно.

Парк принимает гостей ежедневно с 16:00 до 22:00. Стоимость посещения в будни составляет 250 грн для взрослых и 200 грн для детей. В выходные и праздничные дни - 350 грн и 250 грн соответственно.

Напомним, недавно по случаю зимних праздников также во Львове открыли рождественскую почту во Дворце Бандинелли.

Кроме того, во Львове появился центр жизнестойкости, где украинцы могут получить ряд социальных и психологических услуг.

Львов парки украшения скульптура
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
