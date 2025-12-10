Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

У Львові відкрили Парк ліхтарів — фото святкової локації

У Львові відкрили Парк ліхтарів — фото святкової локації

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 08:02
Де у Львові погуляти на свята — у місті з'явився новий Парк ліхтарів
Люди відвідують парк. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові цієї зими з’явилася особлива святкова локація — Парк ліхтарів у Парку культури імені Богдана Хмельницького. Відвідати його можуть як дорослі, так і діти.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Парк ліхтарів у Львові

У Парку культури імені Богдана Хмельницького запрацювала масштабна світлова інсталяція просто неба. На території облаштували десятки великих фігур, створених вручну з натурального шовку, LED-ламп та тисяч мініатюрних ліхтариків.

Парк ліхтарів
Парк ліхтарів. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Парк ліхтарів
Вхід до парку. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Серед персонажів є феї, ельфи, фантастичні створіння і навіть гігантські дракони, що підсвічуються теплими та яскравими відтінками. Деякі з них сягають майже семи метрів заввишки.

Парк ліхтарів у Львові
Фігури у парку. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Де піти у Львові
Інсталяція у парку. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Львів парк
Фігура у парку у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Усього в парку розмістили понад тридцять тематичних зон, серед яких "Ліс казкових фей", романтичний "Тунель закоханих", а також масштабна інсталяція "Золотий дракон". Увечері локація перетвориться на місце справжнього світлового дійства по п’ятницях, вихідних і святкових днях, де проводитимуть спеціальне шоу.

Організатори передбачили пільги для окремих категорій відвідувачів: учасники бойових дій та люди з інвалідністю I–II групи можуть відвідувати територію парку безкоштовно. 

Парк приймає гостей щоденно з 16:00 до 22:00. Вартість відвідування у будні становить 250 грн для дорослих і 200 грн для дітей. У вихідні та святкові дні — 350 грн та 250 грн відповідно.

Нагадаємо, нещодавно з нагоди зимових свят також у Львові відкрили різдвяну пошту у Палаці Бандінеллі.

Окрім того, у Львові з'явився центр життєстійкості, де українці можуть отримати низку соціальних та психологічних послуг.

Львів парки прикраси скульптура
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
