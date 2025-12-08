Відео
У Львові відкрили другий Центр життєстійкості — фото

У Львові відкрили другий Центр життєстійкості — фото

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 17:58
У Львові відкрили другий Центр життєстійкості для психологічної та соціальної підтримки
Центр життєстійкості у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові у понеділок, 8 грудня, відкрили другий Центр життєстійкості. У місті розширюють мережу соціальної та психологічної підтримки.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Другий Центр життєстійкості у Львові

Центр почав працювати на вулиці Грінченка, 4. Він діє на базі установи "Джерело".

Центр життєстійкості у Львові
Центр життєстійкості у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові відкрили Другий Центр життєстійкості
Жінка в Центрі. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Приміщення облаштоване з урахуванням принципів безбар’єрності — біля входу встановлено підіймач для людей з інвалідністю, а також закуплено необхідне обладнання, оргтехніку та меблі для роботи спеціалістів.

Команда Центру — фахівець із соціальної роботи, соціальний менеджер та психологи — надаватиме соціальні й психологічні послуги, скеровуватиме людей до відповідних служб та організацій, а також проводитиме індивідуальні й групові заняття з психосоціальної підтримки.

Другий центр життєстійкості у Львові
Другий Центр життєстійкості у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Центр життєстійкості
Центр життєстійкості у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Крім того, окремо на базі Центру буде працювати команда раннього втручання у межах реалізації малого гранту. Це дозволить надавати підтримку сім’ям із дітьми до 4 років, які належать до групи ризику, а також забезпечити професійний супровід батьків на ранніх етапах розвитку дитини.

Центр життєстійкості у Львові
Люди в новому Центрі. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Центри життєстійкості є частиною національної програми ментального здоров’я "Ти як?", ініційованої першою леді України.

Звернутися за допомогою може кожен житель громади, незалежно від віку чи статусу. Тут фахівці безоплатно надають психологічну та соціальну підтримку, допомагають відновити внутрішній ресурс та подолати складні життєві обставини.

Нагадаємо, з 1 січня почне діяти оновлений Національний календар профілактичних щеплень.

Раніше у Міністерстві охорони здоровʼя пояснили, які безоплатні послуги доступні дітям.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
