Україна
Во Львове открыли второй Центр жизнестойкости — фото

Во Львове открыли второй Центр жизнестойкости — фото

Ua ru
8 декабря 2025
Во Львове открыли второй Центр жизнестойкости для психологической и социальной поддержки
Центр жизнестойкости во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в понедельник, 8 декабря, открыли второй Центр жизнестойкости. В городе расширяют сеть социальной и психологической поддержки.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте также:

Второй Центр жизнестойкости во Львове

Центр начал работать на улице Гринченко, 4. Он действует на базе учреждения "Джерело".

Центр життєстійкості у Львові
Центр жизнестойкости во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові відкрили Другий Центр життєстійкості
Женщина в Центре. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Помещение обустроено с учетом принципов безбарьерности — у входа установлен подъемник для людей с инвалидностью, а также закуплено необходимое оборудование, оргтехника и мебель для работы специалистов.

Команда Центра — специалист по социальной работе, социальный менеджер и психологи — будет предоставлять социальные и психологические услуги, направлять людей в соответствующие службы и организации, а также проводить индивидуальные и групповые занятия по психосоциальной поддержке.

Другий центр життєстійкості у Львові
Второй Центр жизнестойкости во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Центр життєстійкості
Центр жизнестойкости во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Кроме того, отдельно на базе Центра будет работать команда раннего вмешательства в рамках реализации малого гранта. Это позволит оказывать поддержку семьям с детьми до 4 лет, которые относятся к группе риска, а также обеспечить профессиональное сопровождение родителей на ранних этапах развития ребенка.

Центр життєстійкості у Львові
Люди в новом Центре. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Центры жизнестойкости являются частью национальной программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной первой леди Украины.

Обратиться за помощью может каждый житель громады, независимо от возраста или статуса. Здесь специалисты бесплатно оказывают психологическую и социальную поддержку, помогают восстановить внутренний ресурс и преодолеть сложные жизненные обстоятельства.

Напомним, с 1 января начнет действовать обновленный Национальный календарь профилактических прививок.

Ранее в Министерстве здравоохранения объяснили, какие бесплатные услуги доступны детям.

Львов психология психологическая помощь социальная помощь поддержка
Аркадий Пастула
Автор:
Аркадий Пастула
