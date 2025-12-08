Во Львове открыли второй Центр жизнестойкости для психологической и социальной поддержки

Центр жизнестойкости во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в понедельник, 8 декабря, открыли второй Центр жизнестойкости. В городе расширяют сеть социальной и психологической поддержки.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Второй Центр жизнестойкости во Львове

Центр начал работать на улице Гринченко, 4. Он действует на базе учреждения "Джерело".

Центр жизнестойкости во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Женщина в Центре. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Помещение обустроено с учетом принципов безбарьерности — у входа установлен подъемник для людей с инвалидностью, а также закуплено необходимое оборудование, оргтехника и мебель для работы специалистов.

Команда Центра — специалист по социальной работе, социальный менеджер и психологи — будет предоставлять социальные и психологические услуги, направлять людей в соответствующие службы и организации, а также проводить индивидуальные и групповые занятия по психосоциальной поддержке.

Второй Центр жизнестойкости во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Центр жизнестойкости во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Кроме того, отдельно на базе Центра будет работать команда раннего вмешательства в рамках реализации малого гранта. Это позволит оказывать поддержку семьям с детьми до 4 лет, которые относятся к группе риска, а также обеспечить профессиональное сопровождение родителей на ранних этапах развития ребенка.

Люди в новом Центре. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Центры жизнестойкости являются частью национальной программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной первой леди Украины.

Обратиться за помощью может каждый житель громады, независимо от возраста или статуса. Здесь специалисты бесплатно оказывают психологическую и социальную поддержку, помогают восстановить внутренний ресурс и преодолеть сложные жизненные обстоятельства.

