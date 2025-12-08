У Львові на площі Ринок працює Різдвяна пошта — що відомо

Жінка вибирає листівку на Різдвяній пошті. Фото: Новини.LIVE

У Львові в Палаці Бандінеллі почав працювати святковий хаб. В ньому є можливість придбати унікальні листівки й надіслати у будь-яку країн, а ще — дізнатися про всі різдвяні події в місті.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака у понеділок, 8 грудня.

Дівчата на Різдвяній пошті. Фото: Новини.LIVE

Різдвяна пошта у Львові: листи військовим

Окрім того відвідувачі Різдвяної пошти зможуть відправити листи військовим на фронт.

Різдвяна пошта. Фото: Новини.LIVE

Також можна придбати листівки, задонативши на лікування захисників і захисниць у львівському Центрі UNBROKEN.

Листівки Різдвяної пошти. Фото: Новини.LIVE

