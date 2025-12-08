Відео
У Львові на площі Ринок відкрилася Різдвяна пошта — фото

У Львові на площі Ринок відкрилася Різдвяна пошта — фото

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 19:58
У Львові на площі Ринок працює Різдвяна пошта — що відомо
Жінка вибирає листівку на Різдвяній пошті. Фото: Новини.LIVE

У Львові в Палаці Бандінеллі почав працювати святковий хаб. В ньому є можливість придбати унікальні листівки й надіслати у будь-яку країн, а ще — дізнатися про всі різдвяні події в місті.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака у понеділок, 8 грудня.

У Львові на площі Ринок відкрилася Різдвяна пошта — фото - фото 1
Дівчата на Різдвяній пошті. Фото: Новини.LIVE

Різдвяна пошта у Львові: листи військовим

Окрім того відвідувачі Різдвяної пошти зможуть відправити листи військовим на фронт.

У Львові на площі Ринок відкрилася Різдвяна пошта — фото - фото 2
Різдвяна пошта. Фото: Новини.LIVE

Також можна придбати листівки, задонативши на лікування захисників і захисниць у львівському Центрі UNBROKEN.

У Львові на площі Ринок відкрилася Різдвяна пошта — фото - фото 3
Листівки Різдвяної пошти. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що У Львові 8 грудня відкрили ще один Центр життєстійкості — це програма розширення мережі соціально-психологічної підтримки.

Раніше ми також інформували, що у Львові запалили новорічну ялинку — вона прикрашає головну площу міста.

Львів пошта Різдво свято українські військові
Автор:
Руслан Кулєшов
