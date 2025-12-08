Во Львове на площади Рынок работает Рождественская почта - что известно

Женщина выбирает открытку на Рождественской почте. Фото: Новости.LIVE

Во Львове во Дворце Бандинелли начал работать праздничный хаб. В нем есть возможность приобрести уникальные открытки и отправить в любую страну, а еще - узнать обо всех рождественских событиях в городе.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака в понедельник, 8 декабря.

Девушки на Рождественской почте. Фото: Новини.LIVE

Рождественская почта во Львове: письма военным

Кроме того посетители Рождественской почты смогут отправить письма военным на фронт.

Рождественская почта. Фото: Новини.LIVE

Также можно приобрести открытки, задонатив на лечение защитников и защитниц во львовском Центре UNBROKEN.

Открытки Рождественской почты Рождественской почты. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что во Львове 8 декабря открыли еще один Центр жизнестойкости — это программа расширения сети социально-психологической поддержки.

Ранее мы также информировали, что во Львове зажгли новогоднюю елку — она украшает главную площадь города.