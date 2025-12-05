Во Львове зажгли елку - фото и видео

Елка во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове официально зажгли новогоднюю елку. В этом году украшает главную площадь города. Праздничное дерево имеет особую историю.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Во Львове зажгли елку

Елку подарила семья из села Сокольники на Львовщине.

Семья, которая подарила елку. Фото: Новини.LIVE

Елка высотой 14 метров росла в их дворе еще с 2007 года. Семья решила передать ее городу, чтобы дерево стало частью новогодних праздников для всех львовян и гостей города.

Люди фотографируются на фоне елки. Фото: Новини.LIVE

Люди на открытии елки. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что 5 декабря накануне Дня Святого Николая, на Софийской площади столицы зажгли огни на главной елке страны. Как известно, в этом году елка высотой 16 метров и украшена более четырьмя тысячами игрушек.

Также мы информировали, сколько в этом году будет стоить елка в Украине.