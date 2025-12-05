Во Львове зажгли елку - фото и видео

Во Львове зажгли новогоднюю елку — видео
Во Львове официально зажгли новогоднюю елку. В этом году украшает главную площадь города. Праздничное дерево имеет особую историю.
Во Львове зажгли елку
Елку подарила семья из села Сокольники на Львовщине.
Елка высотой 14 метров росла в их дворе еще с 2007 года. Семья решила передать ее городу, чтобы дерево стало частью новогодних праздников для всех львовян и гостей города.
Напомним, что 5 декабря накануне Дня Святого Николая, на Софийской площади столицы зажгли огни на главной елке страны. Как известно, в этом году елка высотой 16 метров и украшена более четырьмя тысячами игрушек.
