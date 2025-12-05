У Львові запалили ялинку - фото та відео

Ялинка у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові офіційно запалили новорічну ялинку. Цього року прикрашає головну площу міста. Святкове дерево має особливу історію.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

У Львові запалили ялинку

Ялинку подарувала родина із села Сокільники на Львівщині.

Родина, яка подарувала ялинку. Фото: Новини.LIVE

Ялинка заввишки 14 метрів росла на їхньому подвір’ї ще з 2007 року. Сім’я вирішила передати її місту, аби дерево стало частиною новорічних свят для всіх львів’ян і гостей міста.

Люди фотографуються на фоні ялинки. Фото: Новини.LIVE

Люди на відкритті ялинки. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що 5 грудня напередодні Дня Святого Миколая, на Софійській площі столиці запалили вогні на головній ялинці країни. Як відомо, цьогоріч ялинка заввишки 16 метрів та прикрашена понад чотирма тисячами іграшок.

