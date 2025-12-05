Відео
Головна Львів У Львові запалили новорічну ялинку — відео

У Львові запалили новорічну ялинку — відео

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 19:47
У Львові запалили ялинку - фото та відео
Ялинка у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові офіційно запалили новорічну ялинку. Цього року прикрашає головну площу міста. Святкове дерево має особливу історію. 

Про це повідомляють Новини.LIVE.

У Львові запалили ялинку

Ялинку подарувала родина із села Сокільники на Львівщині.

У Львові запалили новорічну ялинку — відео - фото 1
Родина, яка подарувала ялинку. Фото: Новини.LIVE

Ялинка заввишки 14 метрів росла на їхньому подвір’ї ще з 2007 року. Сім’я вирішила передати її місту, аби дерево стало частиною новорічних свят для всіх львів’ян і гостей міста.

У Львові запалили новорічну ялинку — відео - фото 2
Люди фотографуються на фоні ялинки. Фото:  Новини.LIVE
У Львові запалили новорічну ялинку — відео - фото 3
Люди на відкритті ялинки. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що 5 грудня напередодні Дня Святого Миколая, на Софійській площі столиці запалили вогні на головній ялинці країни. Як відомо, цьогоріч ялинка заввишки 16 метрів та прикрашена понад чотирма тисячами іграшок.

Також ми інформували, скільки цьогоріч коштуватиме ялинка в Україні.

Львів Львівська область Новий рік Йолка новорічна ялинка
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
