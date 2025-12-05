У Львові запалили ялинку - фото та відео

У Львові запалили новорічну ялинку — відео
У Львові офіційно запалили новорічну ялинку. Цього року прикрашає головну площу міста. Святкове дерево має особливу історію.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
У Львові запалили ялинку
Ялинку подарувала родина із села Сокільники на Львівщині.
Ялинка заввишки 14 метрів росла на їхньому подвір’ї ще з 2007 року. Сім’я вирішила передати її місту, аби дерево стало частиною новорічних свят для всіх львів’ян і гостей міста.
Нагадаємо, що 5 грудня напередодні Дня Святого Миколая, на Софійській площі столиці запалили вогні на головній ялинці країни. Як відомо, цьогоріч ялинка заввишки 16 метрів та прикрашена понад чотирма тисячами іграшок.
Також ми інформували, скільки цьогоріч коштуватиме ялинка в Україні.
Читайте Новини.LIVE!