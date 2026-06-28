Во Львове отметили 30-ю годовщину Конституции Украины: состоялась торжественная церемония

День Конституции Украины во Львове. Фото: Новини.LIVE

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Сегодня, 28 июня, во Львове прошли торжества по случаю 30-й годовщины принятия Конституции Украины. Мероприятия состоялись на площади Андрея Парубия.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Минута молчания и поднятие флага

Торжества начались с минуты молчания в память об украинских защитниках, погибших в войне против российской агрессии.

После этого начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отдал команду на поднятие Государственного флага Украины.

День Конституции Украины во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Государственный флаг. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Зачитывание Конституции

Затем студенты высших учебных заведений, курсанты ГСЧС, Государственной пограничной службы и Национальной полиции по очереди зачитали статьи Конституции Украины.

Курсанты ГСЧС. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Участники мероприятия подчеркнули значение Основного закона, который гарантирует права и свободы граждан и определяет основы украинской государственности.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что полицейские Львовской области сообщили о подозрении мужчине, которого следствие считает причастным к смертельному ДТП, в результате которого погибла его мать. Авария произошла 24 июня около 07:10 в городе Пустомыты Львовского района на улице Глинской.

Новини.LIVE информировали, что во Львове в среду, 24 июня, суд продолжил рассмотрение дела об убийстве Ирины Фарион. При этом заседание перенесли на 3 июля. Подозреваемый Вячеслав Зинченко пояснил, что еще не успел ознакомиться со всеми материалами дела.