Во Львове почтили память Бандеры 1 января - фото

Во Львове почтили память Бандеры в день его рождения — фото
В четверг, 1 января, во Львове отметили 117-ю годовщину со дня рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры. Люди почтили его память.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака с места событий.
Чествование памяти Бандеры
Памятные мероприятия состоялись возле памятника Степану Бандере. Участники собрались, чтобы почтить память одного из лидеров украинского освободительного движения — к монументу возложили цветы и провели совместную молитву.
В мероприятии приняли участие представители органов власти, общественности, духовенства, военнослужащие и жители города.
Напомним, как сейчас выглядит могила Степана Бандеры в Мюнхене.
А также мы сообщали, почему Кремль до сих пор панически боится Степана Бандеру.
Читайте Новини.LIVE!