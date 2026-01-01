Видео
Україна
Во Львове почтили память Бандеры в день его рождения — фото

Во Львове почтили память Бандеры в день его рождения — фото

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 15:49
Во Львове почтили память Бандеры 1 января - фото
Чествование памяти Бандеры. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 1 января, во Львове отметили 117-ю годовщину со дня рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры. Люди почтили его память.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака с места событий.

Читайте также:

Чествование памяти Бандеры

Памятные мероприятия состоялись возле памятника Степану Бандере. Участники собрались, чтобы почтить память одного из лидеров украинского освободительного движения — к монументу возложили цветы и провели совместную молитву.

Во Львове почтили память Бандеры в день его рождения — фото - фото 1
К монументу возложили цветы. Фото: Новини.LIVE

В мероприятии приняли участие представители органов власти, общественности, духовенства, военнослужащие и жители города.

Во Львове почтили память Бандеры в день его рождения — фото - фото 2
Люди почтили память Бандеры. Фото: Новини.LIVE
Во Львове почтили память Бандеры в день его рождения — фото - фото 3
Чествование памяти Бандеры. Фото: Новини.LIVE
Во Львове почтили память Бандеры в день его рождения — фото - фото 4
К монументу возложили цветы. Фото: Новини.LIVE

Напомним, как сейчас выглядит могила Степана Бандеры в Мюнхене.

А также мы сообщали, почему Кремль до сих пор панически боится Степана Бандеру.

Львов Степан Бандера цветы память
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
