Во Львове почтили память Бандеры 1 января - фото

Чествование памяти Бандеры. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 1 января, во Львове отметили 117-ю годовщину со дня рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры. Люди почтили его память.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака с места событий.

Чествование памяти Бандеры

Памятные мероприятия состоялись возле памятника Степану Бандере. Участники собрались, чтобы почтить память одного из лидеров украинского освободительного движения — к монументу возложили цветы и провели совместную молитву.

К монументу возложили цветы. Фото: Новини.LIVE

В мероприятии приняли участие представители органов власти, общественности, духовенства, военнослужащие и жители города.

Напомним, как сейчас выглядит могила Степана Бандеры в Мюнхене.

А также мы сообщали, почему Кремль до сих пор панически боится Степана Бандеру.