Головна Львів У Львові вшанували пам'ять Бандери у день його народження — фото

У Львові вшанували пам'ять Бандери у день його народження — фото

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 15:49
У Львові вшанували пам'ять Бандери 1 січня — фото
Вшанування пам'яті Бандери. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 1 січня, у Львові відзначили 117-ту річницю від дня народження голови Проводу ОУН Степана Бандери. Люди вшанували його пам'ять.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака з місця подій.

Читайте також:

Вшанування пам'яті Бандери

Пам'ятні заходи відбулися біля пам'ятника Степану Бандері. Учасники зібралися, щоби вшанувати пам'ять одного з лідерів українського визвольного руху — до монумента поклали квіти та провели спільну молитву.

У Львові вшанували пам'ять Бандери у день його народження — фото - фото 1
До монумента поклали квіти. Фото: Новини.LIVE

У заході взяли участь представники органів влади, громадськості, духовенства, військовослужбовці та мешканці міста.

У Львові вшанували пам'ять Бандери у день його народження — фото - фото 2
Люди вшанували пам'ять Бандери. Фото: Новини.LIVE
У Львові вшанували пам'ять Бандери у день його народження — фото - фото 3
Вшанування пам'яті Бандери. Фото: Новини.LIVE
У Львові вшанували пам'ять Бандери у день його народження — фото - фото 4
До монумента поклали квіти. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, який нині вигляд має могила Степана Бандери у Мюнхені.

А також ми повідомляли, чому Кремль досі панічно боїться Степана Бандеру.

Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
