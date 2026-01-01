У Львові вшанували пам'ять Бандери 1 січня — фото

У Львові вшанували пам'ять Бандери у день його народження — фото
У четвер, 1 січня, у Львові відзначили 117-ту річницю від дня народження голови Проводу ОУН Степана Бандери. Люди вшанували його пам'ять.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака з місця подій.
Вшанування пам'яті Бандери
Пам'ятні заходи відбулися біля пам'ятника Степану Бандері. Учасники зібралися, щоби вшанувати пам'ять одного з лідерів українського визвольного руху — до монумента поклали квіти та провели спільну молитву.
У заході взяли участь представники органів влади, громадськості, духовенства, військовослужбовці та мешканці міста.
