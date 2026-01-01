У Львові вшанували пам'ять Бандери 1 січня — фото

Вшанування пам'яті Бандери. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 1 січня, у Львові відзначили 117-ту річницю від дня народження голови Проводу ОУН Степана Бандери. Люди вшанували його пам'ять.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака з місця подій.

Вшанування пам'яті Бандери

Пам'ятні заходи відбулися біля пам'ятника Степану Бандері. Учасники зібралися, щоби вшанувати пам'ять одного з лідерів українського визвольного руху — до монумента поклали квіти та провели спільну молитву.

До монумента поклали квіти. Фото: Новини.LIVE

У заході взяли участь представники органів влади, громадськості, духовенства, військовослужбовці та мешканці міста.

Люди вшанували пам'ять Бандери. Фото: Новини.LIVE

Вшанування пам'яті Бандери. Фото: Новини.LIVE

До монумента поклали квіти. Фото: Новини.LIVE

