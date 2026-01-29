Во Львове почтили память Героев Крут

Львовяне почтили память Героев Крут. Фото: Новини.LIVE

На Лычаковском кладбище состоялось возложение цветов и зажжение лампадок на могиле участника боя под Крутами Ивана Лосского. Здесь же провели поминальную панихиду и совместную молитву по погибшим.

Об этом сообщил бригадный генерал, заместитель командующего Национальной гвардии Украины Валентин Острижный в комментарии журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке.

"Мы вспоминаем то героическое сопротивление — ценой собственных жизней эти юноши остановили наступление. Они были цинично казнены", — сказал генерал.

Могила участника боя под Крутами Ивана Лосского. Фото: Новини.LIVE

Острижный отметил важность сохранять память о событиях столетней давности, ведь история часто повторяется.

"Мы должны помнить Круты, потому что сегодня мы снова стоим перед угрозой. Наши воины мужественно защищают землю, защищают независимость и будущее наших детей", — заявил он.

Львовяне принесли цветы. Фото: Новини.LIVE

Стоит отметить, что в 1918 году на железнодорожной станции "Круты" несколько сотен киевских студентов и курсантов вступили в неравный бой против почти пятитысячной большевистской армии. 27 пленных юношей были расстреляны.

Несмотря на численное превосходство врага, украинские защитники сдержали наступление, выиграв время для подписания Брестского мира.

Напомним, что сегодня украинский лидер Владимир Зеленский почтил память героев Крут на Аскольдовой могиле.

А до этого глава Офиса Президента Кирилл Буданов также вспомнил подвиг героев Крут.