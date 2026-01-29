У Львові вшанували пам’ять Героїв Крут

Львівʼяни вшанували пам’ять Героїв Крут. Фото: Новини.LIVE

На Личаківському цвинтарі відбулося покладання квітів і запалення лампадок на могилі учасника бою під Крутами Івана Лоського. Тут же провели поминальну панахиду та спільну молитву за загиблими.

Про це повідомив бригадний генерал, заступник командувача Національної гвардії України Валентин Острижний у коментарі журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці.

Реклама

Читайте також:

Герої Крут

"Ми згадуємо той героїчний спротив — ціною власних життів ці юнаки зупинили наступ. Вони були цинічно страчені", — сказав генерал.

Реклама

Могила учасника бою під Крутами Івана Лоського. Фото: Новини.LIVE

Острижний наголосив на важливості зберігати пам’ять про події столітньої давнини, адже історія часто повторюється.

"Ми мусимо пам’ятати Крути, бо сьогодні ми знову стоїмо перед загрозою. Наші воїни мужньо боронять землю, захищають незалежність і майбутнє наших дітей", — заявив він.

Реклама

Львівʼяни принесли квіти. Фото: Новини.LIVE

Львівʼяни вшанували пам’ять Героїв Крут. Фото: Новини.LIVE

Варто зазначити, що у 1918 році на залізничній станції "Крути" кількасот київських студентів та курсантів вступили в нерівний бій проти майже п’ятитисячної більшовицької армії. 27 полонених юнаків було розстріляно.

Незважаючи на чисельну перевагу ворога, українські захисники стримали наступ, вигравши час для підписання Брестського миру.

Реклама

Нагадаємо, що сьогодні український лідер Володимир Зеленський вшанував памʼять героям Крут на Аскольдовій могилі.

А до цього голова Офісу Президента Кирило Буданов також пригадав подвиг героїв Крут.