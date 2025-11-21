Видео
Главная Львов Во Львове почтили память Героев Небесной Сотни — фоторепортаж

Во Львове почтили память Героев Небесной Сотни — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 12:06
обновлено: 12:38
Во Львове состоялось чествование Героев Небесной Сотни — фото
Чествование Героев Небесной Сотни во Львове 21 ноября 2025 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В пятницу, 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, во Львове состоялось чествование Героев Небесной Сотни. Горожане возложили цветы и лампадки, а священнослужители провели совместную молитву по павшим.

Об этом с места события информирует корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Во Львове почтили память Героев Небесной Сотни, фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Во Львове почтили память Героев Небесной Сотни — детали и фото

Сегодня, 21 ноября, во Львове состоялось традиционное чествование Героев Небесной Сотни и всех, кто отдал жизнь за свободу Украины.

Львів вшанування героїв
Чествование героев во Львове, фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Началось чествование с торжественных церемоний на Мемориале Героев Небесной Сотни и на Лычаковском кладбище.

Вшанування героїв у Львові
Церемония чествования героев во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE
Вшанування героїв небесної сотні
Чествование Героев Небесной Сотни во Львове, фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Здесь семьи погибших, представители власти и духовенство возложили цветы и лампадки. А священнослужители провели совместную молитву по павшим.

Церемонія вашнування у Львові
Чествование героев во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Напомним, что супруги Зеленские почтили память украинцев, погибших во время Революции Достоинства.

Ранее мы информировали, изменятся ли с 1 декабря выплаты семьям Героев Небесной Сотни.

Львов Украина Революция Достоинства Небесна Сотня память
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
