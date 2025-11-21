Відео
Головна Львів У Львові вшанували Героїв Небесної Сотні — фоторепортаж

У Львові вшанували Героїв Небесної Сотні — фоторепортаж

Дата публікації: 21 листопада 2025 12:06
Оновлено: 12:42
У Львові відбулося вшанування Героїв Небесної Сотні — фото
Вшанування Героїв Небесної Сотні у Львові 21 листопада 2025 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У п'ятницю, 21 листопада, у День Гідності та Свободи, у Львові відбулося вшанування Героїв Небесної Сотні. Містяни поклали квіти й лампадки, а священнослужителі провели спільну молитву за полеглими.

Про це з місця події інформує кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Вшанування героїв у Львові
У Львові вшанували Героїв Небесної Сотні. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові вшанували Героїв Небесної Сотні — деталі та фото

Сьогодні, 21 листопада, у Львові відбулося традиційне вшанування Героїв Небесної Сотні та всіх, хто віддав життя за свободу України.

Львів вшанування героїв
Вшанування героїв у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Розпочалося вшанування з урочистих церемоній на Меморіалі Героїв Небесної Сотні та на Личаківському кладовищі.

Вшанування героїв у Львові
Церемонія вшанування героїв у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE
Вшанування героїв небесної сотні
Вшанування Героїв Небесної Сотні у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Тут родини загиблих, представники влади та духовенство поклали квіти й лампадки. А священнослужителі провели спільну молитву за полеглими.

Церемонія вашнування у Львові
Вшанування героїв у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Нагадаємо, що подружжя Зеленських вшанували пам'ять українців, які загинули під час Революції Гідності.

Раніше ми інформували, чи зміняться з 1 грудня виплати родинам Героїв Небесної Сотні.

Львів Україна Революція Гідності Небесна Сотня пам'ять
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
