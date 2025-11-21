У Львові відбулося вшанування Героїв Небесної Сотні — фото

У Львові вшанували Героїв Небесної Сотні — фоторепортаж
У п'ятницю, 21 листопада, у День Гідності та Свободи, у Львові відбулося вшанування Героїв Небесної Сотні. Містяни поклали квіти й лампадки, а священнослужителі провели спільну молитву за полеглими.
У Львові вшанували Героїв Небесної Сотні — деталі та фото
Сьогодні, 21 листопада, у Львові відбулося традиційне вшанування Героїв Небесної Сотні та всіх, хто віддав життя за свободу України.
Розпочалося вшанування з урочистих церемоній на Меморіалі Героїв Небесної Сотні та на Личаківському кладовищі.
Тут родини загиблих, представники влади та духовенство поклали квіти й лампадки. А священнослужителі провели спільну молитву за полеглими.
