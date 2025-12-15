Во Львове состоялось прощание со Степаном Гигой 15 декабря

Во Львове попрощались со Степаном Гигой — фоторепортаж
В понедельник, 15 декабря, во Львове попрощались с народным артистом Украины Степаном Гигой. Певец умер из-за болезни 12 декабря.
Об этом с места события информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.
Прощание со Степаном Гигой во Львове — фото
Сегодня, 15 декабря, Львов прощается с народным артистом Украины Степаном Гигой. В городе состоялся чин похорон и общегородское прощание с выдающимся художником.
Провести певца в последний путь пришли родные, друзья, коллеги и поклонники его творчества.
В 14:00 в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла начался чин похорон.
На 15:00 на площади Рынок запланировано общегородское прощание, во время которого все желающие смогут почтить память Степана Гиги.
Похоронят народного артиста Украины на Лычаковском кладбище — одном из самых известных некрополей страны, где покоятся выдающиеся деятели культуры и искусства.
Напомним, что 12 декабря на 66 году жизни скончался украинский певец Степан Гига.
Накануне стало известно, что Степану Гиге ампутировали ногу, и он находится в коме.
