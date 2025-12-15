Во Львове состоялось прощание со Степаном Гигой 15 декабря

Прощание со Степаном Гигой во Львове 15 декабря 2025 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В понедельник, 15 декабря, во Львове попрощались с народным артистом Украины Степаном Гигой. Певец умер из-за болезни 12 декабря.

Об этом с места события информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Люди пришли на прощание со Степаном Гигой во Львове, фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Прощание со Степаном Гигой во Львове — фото

Сегодня, 15 декабря, Львов прощается с народным артистом Украины Степаном Гигой. В городе состоялся чин похорон и общегородское прощание с выдающимся художником.

Провести певца в последний путь пришли родные, друзья, коллеги и поклонники его творчества.

Люди пришли на прощание со Степаном Гигой во Львове: Марта Байдака/Новини.LIVE

Прощание со Степаном Гигой 15 декабря. 15 декабря Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В 14:00 в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла начался чин похорон.

На 15:00 на площади Рынок запланировано общегородское прощание, во время которого все желающие смогут почтить память Степана Гиги.

Во Львове попрощались со Степаном Гигой, фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Похоронят народного артиста Украины на Лычаковском кладбище — одном из самых известных некрополей страны, где покоятся выдающиеся деятели культуры и искусства.

Люди прощаются со Степаном Гигой во Львове 15 декабря. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Напомним, что 12 декабря на 66 году жизни скончался украинский певец Степан Гига.

Накануне стало известно, что Степану Гиге ампутировали ногу, и он находится в коме.