Головна Львів У Львові попрощалися зі Степаном Гігою — фоторепортаж

У Львові попрощалися зі Степаном Гігою — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 15:03
У Львові відбулося прощання зі Степаном Гігою 15 грудня
Прощання зі Степаном Гігою у Львові 15 грудня 2025 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У понеділок, 15 грудня, у Львові попрощалися з народним артистом України Степаном Гігою. Співак помер через хворобу 12 грудня.

Про це з місця події інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Прощання зі Степаном Гігою у Львові
Люди прийшли на прощання зі Степаном Гігою у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Прощання зі Степаном Гігою у Львові — фото

Сьогодні, 15 грудня, Львів прощається з народним артистом України Степаном Гігою. У місті відбувся чин похорону та загальноміське прощання з видатним митцем.

Провести співака в останню путь прийшли рідні, друзі, колеги та шанувальники його творчості.

Степан Гіга прощання Львів
Люди прийшли на прощання зі Степаном Гігою у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE
Прощання зі Степаном Гігою у Львові
Прощання зі Степаном Гігою 15 грудня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

О 14:00 у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла розпочався чин похорону.

На 15:00 на площі Ринок заплановане загальноміське прощання, під час якого всі охочі зможуть вшанувати пам’ять Степана Гіги.

Степан Гіга прощання Львів
У Львові попрощалися зі Степаном Гігою. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Поховають народного артиста України на Личаківському кладовищі — одному з найвідоміших некрополів країни, де спочивають видатні діячі культури та мистецтва.

Прощання зі Степаном Гігою у Львові
Люди прощаються зі Степаном Гігою у Львові 15 грудня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

 


Нагадаємо, що 12 грудня на 66 році життя помер український співак Степан Гіга.

Напередодні стало відомо, що Степану Гізі ампутували ногу, і він перебуває в комі.

Львів артисти похорон співак Степан Гіга
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
