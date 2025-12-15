У Львові відбулося прощання зі Степаном Гігою 15 грудня

У Львові попрощалися зі Степаном Гігою — фоторепортаж
У понеділок, 15 грудня, у Львові попрощалися з народним артистом України Степаном Гігою. Співак помер через хворобу 12 грудня.
Про це з місця події інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.
Прощання зі Степаном Гігою у Львові — фото
Сьогодні, 15 грудня, Львів прощається з народним артистом України Степаном Гігою. У місті відбувся чин похорону та загальноміське прощання з видатним митцем.
Провести співака в останню путь прийшли рідні, друзі, колеги та шанувальники його творчості.
О 14:00 у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла розпочався чин похорону.
На 15:00 на площі Ринок заплановане загальноміське прощання, під час якого всі охочі зможуть вшанувати пам’ять Степана Гіги.
Поховають народного артиста України на Личаківському кладовищі — одному з найвідоміших некрополів країни, де спочивають видатні діячі культури та мистецтва.
Нагадаємо, що 12 грудня на 66 році життя помер український співак Степан Гіга.
Напередодні стало відомо, що Степану Гізі ампутували ногу, і він перебуває в комі.
