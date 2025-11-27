Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове презентуют успешные кейсы послевоенной реконструкции

Во Львове презентуют успешные кейсы послевоенной реконструкции

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 13:46
Во Львове могут подписать новые соглашения о поддержке и восстановлении общин
Конференция во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове 26 ноября начала работу международная конференция, посвященная вопросам восстановления Украины. Двухдневный форум собрал городских голов украинских общин, а также представителей правительств и муниципалитетов ряда европейских стран, среди которых Франция, Польша, Италия, Молдова и другие государства, участвующие в поддержке процессов восстановления.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама
Читайте также:

В Украине разработают механизмы для помощи и восстановления пострадавших от войны громад

Основное внимание участников сосредоточено на поиске конкретных механизмов для восстановления украинских городов и сел, которые подверглись наибольшим разрушениям в результате полномасштабного вторжения. Отдельный фокус смещен на прифронтовые громады, количество которых, по информации Министерства развития громад и территорий, сейчас составляет около 200 территорий.

Конференція
Конференция. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Одним из ключевых направлений дискуссии стало формирование новых подходов к определению так называемых территорий восстановления. Речь идет о единых критериях, которые позволят объективно оценивать масштабы разрушений, гуманитарные вызовы и потребности конкретных громад.

Форум з відбудови
Гости форума. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Среди показателей, которые предлагают использовать — количество поврежденных или уничтоженных объектов инфраструктуры, уровень оттока населения и степень социально-экономических потерь.

Заместитель министра развития громад и территорий Алексей Рябикин в комментарии Новини.LIVE подчеркнул, что государство переходит к максимально адресному и системному подходу в восстановлении.

"Для нас важно, чтобы каждая громада получала именно ту поддержку, в которой она реально нуждается. Для этого мы вводим четкие критерии, которые помогут определить территории восстановления — это количество пораженных объектов, масштабы разрушений и отток населения. Это позволит принимать более точечные решения на уровне государства", — сказал Рябикин.

Программа конференции также предусматривает презентацию успешных примеров реализованных проектов — от восстановленного жилья до модернизированной критической инфраструктуры. Организаторы считают, что такие кейсы смогут стать ориентиром для громад, которые только планируют комплексные проекты по реконструкции.

Львівський форум з відновлення громад
Слушание предложений. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

По итогам двухдневного мероприятия ожидается подписание ряда меморандумов и соглашений о сотрудничестве между украинскими общинами и международными партнерами, что должно усилить координацию усилий в восстановлении.

Напомним, недавно заместитель министра развития громад и территорий Алена Шкрум призвала ускорить процессы для восстановления Украины в результате войны.

Также несколько дней назад Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями Канады восстановление инфраструктуры в Украине.

Львов строительство восстановление война в Украине конференция
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации