Во Львове могут подписать новые соглашения о поддержке и восстановлении общин

Конференция во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове 26 ноября начала работу международная конференция, посвященная вопросам восстановления Украины. Двухдневный форум собрал городских голов украинских общин, а также представителей правительств и муниципалитетов ряда европейских стран, среди которых Франция, Польша, Италия, Молдова и другие государства, участвующие в поддержке процессов восстановления.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама

Читайте также:

В Украине разработают механизмы для помощи и восстановления пострадавших от войны громад

Основное внимание участников сосредоточено на поиске конкретных механизмов для восстановления украинских городов и сел, которые подверглись наибольшим разрушениям в результате полномасштабного вторжения. Отдельный фокус смещен на прифронтовые громады, количество которых, по информации Министерства развития громад и территорий, сейчас составляет около 200 территорий.

Конференция. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Одним из ключевых направлений дискуссии стало формирование новых подходов к определению так называемых территорий восстановления. Речь идет о единых критериях, которые позволят объективно оценивать масштабы разрушений, гуманитарные вызовы и потребности конкретных громад.

Гости форума. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Среди показателей, которые предлагают использовать — количество поврежденных или уничтоженных объектов инфраструктуры, уровень оттока населения и степень социально-экономических потерь.

Заместитель министра развития громад и территорий Алексей Рябикин в комментарии Новини.LIVE подчеркнул, что государство переходит к максимально адресному и системному подходу в восстановлении.

"Для нас важно, чтобы каждая громада получала именно ту поддержку, в которой она реально нуждается. Для этого мы вводим четкие критерии, которые помогут определить территории восстановления — это количество пораженных объектов, масштабы разрушений и отток населения. Это позволит принимать более точечные решения на уровне государства", — сказал Рябикин.

Программа конференции также предусматривает презентацию успешных примеров реализованных проектов — от восстановленного жилья до модернизированной критической инфраструктуры. Организаторы считают, что такие кейсы смогут стать ориентиром для громад, которые только планируют комплексные проекты по реконструкции.

Слушание предложений. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

По итогам двухдневного мероприятия ожидается подписание ряда меморандумов и соглашений о сотрудничестве между украинскими общинами и международными партнерами, что должно усилить координацию усилий в восстановлении.

Напомним, недавно заместитель министра развития громад и территорий Алена Шкрум призвала ускорить процессы для восстановления Украины в результате войны.

Также несколько дней назад Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями Канады восстановление инфраструктуры в Украине.