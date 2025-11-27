Во Львове могут подписать новые соглашения о поддержке и восстановлении общин

Во Львове презентуют успешные кейсы послевоенной реконструкции
Во Львове 26 ноября начала работу международная конференция, посвященная вопросам восстановления Украины. Двухдневный форум собрал городских голов украинских общин, а также представителей правительств и муниципалитетов ряда европейских стран, среди которых Франция, Польша, Италия, Молдова и другие государства, участвующие в поддержке процессов восстановления.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.
В Украине разработают механизмы для помощи и восстановления пострадавших от войны громад
Основное внимание участников сосредоточено на поиске конкретных механизмов для восстановления украинских городов и сел, которые подверглись наибольшим разрушениям в результате полномасштабного вторжения. Отдельный фокус смещен на прифронтовые громады, количество которых, по информации Министерства развития громад и территорий, сейчас составляет около 200 территорий.
Одним из ключевых направлений дискуссии стало формирование новых подходов к определению так называемых территорий восстановления. Речь идет о единых критериях, которые позволят объективно оценивать масштабы разрушений, гуманитарные вызовы и потребности конкретных громад.
Среди показателей, которые предлагают использовать — количество поврежденных или уничтоженных объектов инфраструктуры, уровень оттока населения и степень социально-экономических потерь.
Заместитель министра развития громад и территорий Алексей Рябикин в комментарии Новини.LIVE подчеркнул, что государство переходит к максимально адресному и системному подходу в восстановлении.
"Для нас важно, чтобы каждая громада получала именно ту поддержку, в которой она реально нуждается. Для этого мы вводим четкие критерии, которые помогут определить территории восстановления — это количество пораженных объектов, масштабы разрушений и отток населения. Это позволит принимать более точечные решения на уровне государства", — сказал Рябикин.
Программа конференции также предусматривает презентацию успешных примеров реализованных проектов — от восстановленного жилья до модернизированной критической инфраструктуры. Организаторы считают, что такие кейсы смогут стать ориентиром для громад, которые только планируют комплексные проекты по реконструкции.
По итогам двухдневного мероприятия ожидается подписание ряда меморандумов и соглашений о сотрудничестве между украинскими общинами и международными партнерами, что должно усилить координацию усилий в восстановлении.
Напомним, недавно заместитель министра развития громад и территорий Алена Шкрум призвала ускорить процессы для восстановления Украины в результате войны.
Также несколько дней назад Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями Канады восстановление инфраструктуры в Украине.
