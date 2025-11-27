У Львові можуть підписати нові угоди про підтримку та відбудови громад

Конференція у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові 26 листопада розпочала роботу міжнародна конференція, присвячена питанням відновлення України. Дводенний форум зібрав міських голів українських громад, а також представників урядів і муніципалітетів низки європейських країн, серед яких Франція, Польща, Італія, Молдова та інші держави, що беруть участь у підтримці процесів відбудови.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Основна увага учасників зосереджена на пошуку конкретних механізмів для відновлення українських міст і сіл, які зазнали найбільших руйнувань унаслідок повномасштабного вторгнення. Окремий фокус зміщено на прифронтові громади, кількість яких, за інформацією Міністерства розвитку громад і територій, нині становить близько 200 територій.

Конференція.

Одним із ключових напрямів дискусії стало формування нових підходів до визначення так званих територій відновлення. Йдеться про єдині критерії, що дозволять об’єктивно оцінювати масштаби руйнувань, гуманітарні виклики та потреби конкретних громад.

Гості форуму. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Серед показників, які пропонують використовувати — кількість пошкоджених або знищених об’єктів інфраструктури, рівень відтоку населення та ступінь соціально-економічних втрат.

Заступник міністра розвитку громад і територій Олексій Рябикін у коментарі Новини.LIVE підкреслив, що держава переходить до максимально адресного й системного підходу у відбудові.

"Для нас важливо, щоб кожна громада отримувала саме ту підтримку, якої вона реально потребує. Для цього ми запроваджуємо чіткі критерії, які допоможуть визначити території відновлення — це кількість уражених об’єктів, масштаби руйнувань і відтік населення. Це дозволить ухвалювати більш точкові рішення на рівні держави", — сказав Рябикін.

Програма конференції також передбачає презентацію успішних прикладів реалізованих проєктів — від відновленого житла до модернізованої критичної інфраструктури. Організатори вважають, що такі кейси зможуть стати орієнтиром для громад, які лише планують комплексні проєкти з реконструкції.

Слухання пропозицій. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

За підсумками дводенного заходу очікується підписання низки меморандумів та угод про співпрацю між українськими громадами та міжнародними партнерами, що має посилити координацію зусиль у відбудові.

Нагадаємо, нещодавно заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум закликала пришвидшити процеси для відбудови України внаслідок війни.

Також кілька днів тому Президент України Володимир Зеленський обговорив із представниками Канади відбудову інфраструктури в Україні.