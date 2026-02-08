Взрывы во Львове 8 февраля — РФ выпустила дроны

Во Львове прогремели взрывы — детали
Утром, 8 февраля, во Львове прогремели сильные взрывы. Российские войска выпустили на город ударные дроны.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы и мэра Львова Андрея Садового.
Взрывы во Львове 8 февраля
Обновлено 09:10. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что в городе и области работала противовоздушная оборона.
"Звуки взрывов, которые вы могли слышать во Львове в 08:48, и в Ходорове — в 08:40, означают, что наша противовоздушная оборона уничтожила вражеские беспилотники. Спасибо нашим воинам!" — подчеркнул Козицкий.
Он пообещал раскрыть детали позже.
"Львов слышны взрывы", — сообщил Андрей Садовый.
Больше подробностей городской голова не раскрыл.
Накануне Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА в направлении города.
Сейчас воздушная тревога объявлена только в нескольких областях.
Напомним, 8 февраля РФ из РСЗО ударила по Херсону. В результате обстрела есть пострадавшие, масштабные пожары и разрушения.
Также оккупанты атаковали Желтую Кручу Запорожской области. В результате погибла одна женщина, а еще две получила ранения.
Читайте Новини.LIVE!