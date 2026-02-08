Взрывы во Львове 8 февраля — РФ выпустила дроны

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: кадр из видео

Утром, 8 февраля, во Львове прогремели сильные взрывы. Российские войска выпустили на город ударные дроны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы и мэра Львова Андрея Садового.

Взрывы во Львове 8 февраля

Обновлено 09:10. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что в городе и области работала противовоздушная оборона.

"Звуки взрывов, которые вы могли слышать во Львове в 08:48, и в Ходорове — в 08:40, означают, что наша противовоздушная оборона уничтожила вражеские беспилотники. Спасибо нашим воинам!" — подчеркнул Козицкий.

Он пообещал раскрыть детали позже.

Скриншот сообщения Максима Козицкого

"Львов слышны взрывы", — сообщил Андрей Садовый.

Больше подробностей городской голова не раскрыл.

Скриншот сообщения Андрея Садового

Накануне Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА в направлении города.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Сейчас воздушная тревога объявлена только в нескольких областях.

Карта тревог 8 февраля. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 8 февраля РФ из РСЗО ударила по Херсону. В результате обстрела есть пострадавшие, масштабные пожары и разрушения.

Также оккупанты атаковали Желтую Кручу Запорожской области. В результате погибла одна женщина, а еще две получила ранения.