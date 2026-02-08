Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове прогремели взрывы — детали

Во Львове прогремели взрывы — детали

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 08:52
Взрывы во Львове 8 февраля — РФ выпустила дроны
Дым от взрывов. Иллюстративное фото: кадр из видео

Утром, 8 февраля, во Львове прогремели сильные взрывы. Российские войска выпустили на город ударные дроны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы и мэра Львова Андрея Садового.

Реклама
Читайте также:

Взрывы во Львове 8 февраля

Обновлено 09:10. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что в городе и области работала противовоздушная оборона.

"Звуки взрывов, которые вы могли слышать во Львове в 08:48, и в Ходорове — в 08:40, означают, что наша противовоздушная оборона уничтожила вражеские беспилотники. Спасибо нашим воинам!" — подчеркнул Козицкий.

Он пообещал раскрыть детали позже.

null
Скриншот сообщения Максима Козицкого

"Львов слышны взрывы", — сообщил Андрей Садовый.

Больше подробностей городской голова не раскрыл.

Обстріл Львова 8 лютого
Скриншот сообщения Андрея Садового

Накануне Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА в направлении города.

Вибухи у Львові 8 лютого
Скриншот сообщения Воздушных сил

Сейчас воздушная тревога объявлена только в нескольких областях.

Повітряна тривога 8 лютого
Карта тревог 8 февраля. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 8 февраля РФ из РСЗО ударила по Херсону. В результате обстрела есть пострадавшие, масштабные пожары и разрушения.

Также оккупанты атаковали Желтую Кручу Запорожской области. В результате погибла одна женщина, а еще две получила ранения.

Львов взрыв обстрелы Андрей Садовый дроны война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации