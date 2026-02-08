Відео
Україна
Головна Львів У Львові пролунали вибухи — деталі

У Львові пролунали вибухи — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 08:52
Вибухи у Львові 8 лютого — РФ випустила дрони
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: кадр з відео

Зранку, 8 лютого, у Львові пролунали сильні вибухи. Російські війська випустили на місто ударні дрони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили та мера Львова Андрія Садового.

Читайте також:

Вибухи у Львові 8 лютого

Оновлено 09:10. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що в місті та області працювала протиповітряна оборона. 

"Звуки вибухів, які ви могли чути у Львові о 08:48, та в Ходорові — о 08:40, означають, що наша протиповітряна оборона знищила ворожі безпілотники. Дякую нашим воїнам!" — наголосив Козицький. 

Він пообіцяв розкрити деталі згодом. 

null
Скриншот допису Максима Козицького

"Львів чути вибухи", — повідомив Андрій Садовий.

Більше подробиць міський голова не розкрив. 

Обстріл Львова 8 лютого
Скриншот допису Андрія Садового

Напередодні  Повітряні сили попереджали про рух БпЛА у напрямку міста. 

Вибухи у Львові 8 лютого
Скриншот допису Повітряних сил

Наразі повітряна тривога оголошена лише у кількох областях. 

Повітряна тривога 8 лютого
Карта тривог 8 лютого. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 8 лютого РФ з РСЗВ вдарила по Херсону. Внаслідок обстрілу є постраждалі, масштабні пожежі й руйнування. 

Також окупанти атакували Жовту Кручу Запорізької області. В результаті загинула одна жінка, а ще дві отримала поранення.  

Львів вибух обстріли Андрій Садовий дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
