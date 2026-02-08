Вибухи у Львові 8 лютого — РФ випустила дрони

У Львові пролунали вибухи — деталі
Зранку, 8 лютого, у Львові пролунали сильні вибухи. Російські війська випустили на місто ударні дрони.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили та мера Львова Андрія Садового.
Вибухи у Львові 8 лютого
Оновлено 09:10. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що в місті та області працювала протиповітряна оборона.
"Звуки вибухів, які ви могли чути у Львові о 08:48, та в Ходорові — о 08:40, означають, що наша протиповітряна оборона знищила ворожі безпілотники. Дякую нашим воїнам!" — наголосив Козицький.
Він пообіцяв розкрити деталі згодом.
"Львів чути вибухи", — повідомив Андрій Садовий.
Більше подробиць міський голова не розкрив.
Напередодні Повітряні сили попереджали про рух БпЛА у напрямку міста.
Наразі повітряна тривога оголошена лише у кількох областях.
Нагадаємо, 8 лютого РФ з РСЗВ вдарила по Херсону. Внаслідок обстрілу є постраждалі, масштабні пожежі й руйнування.
Також окупанти атакували Жовту Кручу Запорізької області. В результаті загинула одна жінка, а ще дві отримала поранення.
Читайте Новини.LIVE!