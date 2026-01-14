Во Львове прорвало трубу на улице княгини Ольги на улице княгини Ольги

Во Львове прорвало трубу — часть города без воды
Во Львове прорвало трубу, в результате чего часть города осталась без водоснабжения. Авария произошла на водопроводе на улице княгини Ольги.
Об этом информирует с места происшествия журналистка Новини.LIVE Марта Байдака в среду, 14 января.
Во Львове прорвало трубу — что известно об аварии
Во Львовводоканале сообщили, что авария произошла на чугунном магистральном водопроводе по ул. княгини Ольги, 59, возраст которого составляет около 50-60 лет.
Отмечается, что это одна из ключевых магистралей, которая обеспечивает водоснабжение значительной части Франковского района.
Также во Львовводоканале объяснили, почему авария произошла именно зимой:
"В период сильных морозов меняются условия работы сетей: грунт уплотняется, меняется его влажность, растут сезонные нагрузки. Для чугунных труб большого диаметра, особенно с почтенным возрастом, это может стать критическим фактором и привести к локальной трещине".
Сообщается, что сейчас аварийные бригады работают непрерывно, чтобы остановить утечку, стабилизировать работу магистрали и как можно быстрее восстановить водоснабжение.
Недавно нардеп ответил, возможно ли повторение аварий в киевском метро.
Напомним, что в конце 2025 года в Днепровском районе Киева произошел порыв водопроводной сети, в результате чего затопило улицы.
Читайте Новини.LIVE!