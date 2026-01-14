Видео
Главная Львов Во Львове прорвало трубу — часть города без воды

Во Львове прорвало трубу — часть города без воды

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 13:07
Во Львове прорвало трубу на улице княгини Ольги на улице княгини Ольги
Во Львове прорвало трубу 14 января 2026 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Во Львове прорвало трубу, в результате чего часть города осталась без водоснабжения. Авария произошла на водопроводе на улице княгини Ольги.

Об этом информирует с места происшествия журналистка Новини.LIVE Марта Байдака в среду, 14 января.

Читайте также:
У Львові прорвало трубу
Авария на водопроводе во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Во Львове прорвало трубу — что известно об аварии

Во Львовводоканале сообщили, что авария произошла на чугунном магистральном водопроводе по ул. княгини Ольги, 59, возраст которого составляет около 50-60 лет.

Отмечается, что это одна из ключевых магистралей, которая обеспечивает водоснабжение значительной части Франковского района.

У Львові прорвало трубу 14 січня
Авария во Львове 14 января Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE
У Львові прорвало трубу
Ремонтные работы после прорыва трубы во Львове, фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Также во Львовводоканале объяснили, почему авария произошла именно зимой:

"В период сильных морозов меняются условия работы сетей: грунт уплотняется, меняется его влажность, растут сезонные нагрузки. Для чугунных труб большого диаметра, особенно с почтенным возрастом, это может стать критическим фактором и привести к локальной трещине".

У Львові прорвало трубу
Ремонт трубы во Львове, фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Сообщается, что сейчас аварийные бригады работают непрерывно, чтобы остановить утечку, стабилизировать работу магистрали и как можно быстрее восстановить водоснабжение.

У Львові прорвало трубу
Авария на водопроводе во Львове 14 января. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Недавно нардеп ответил, возможно ли повторение аварий в киевском метро.

Напомним, что в конце 2025 года в Днепровском районе Киева произошел порыв водопроводной сети, в результате чего затопило улицы.

ремонт авария Львов водоснабжение прорыв
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
