У Львові прорвало трубу на вулиці княгині Ольги

У Львові прорвало трубу 14 січня 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові прорвало трубу, внаслідок чого частина міста залишилася без водопостачання. Аварія сталася на водогоні на вулиці княгині Ольги.

Про це інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Марта Байдака у середу, 14 січня.

Аварія на водогоні у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові прорвало трубу — що відомо про аварію

У Львівводоканалі повідомили, що аварія сталася на чавунному магістральному водогоні по вул. княгині Ольги, 59, вік якого становить близько 50–60 років.

Зазначається, що це одна з ключових магістралей, яка забезпечує водопостачання значної частини Франківського району.

Аварія у Львові 14 січня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Ремонтні роботи після прориву труби у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Також у Львівводоканалі пояснили, чому аварія сталася саме взимку:

"У період сильних морозів змінюються умови роботи мереж: ґрунт ущільнюється, змінюється його вологість, зростають сезонні навантаження. Для чавунних труб великого діаметра, особливо з поважним віком, це може стати критичним фактором і призвести до локальної тріщини".

Ремонт труби у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Повідомляється, що наразі аварійні бригади працюють безперервно, щоб зупинити витік, стабілізувати роботу магістралі та якнайшвидше відновити водопостачання.

Аварія на водогоні у Львові 14 січня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

