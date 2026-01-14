Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові прорвало трубу — частина міста без води

У Львові прорвало трубу — частина міста без води

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 13:07
У Львові прорвало трубу на вулиці княгині Ольги
У Львові прорвало трубу 14 січня 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові прорвало трубу, внаслідок чого частина міста залишилася без водопостачання. Аварія сталася на водогоні на вулиці княгині Ольги.

Про це інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Марта Байдака у середу, 14 січня.

Реклама
Читайте також:
У Львові прорвало трубу
Аварія на водогоні у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові прорвало трубу — що відомо про аварію

У Львівводоканалі повідомили, що аварія сталася на чавунному магістральному водогоні по вул. княгині Ольги, 59, вік якого становить близько 50–60 років.

Зазначається, що це одна з ключових магістралей, яка забезпечує водопостачання значної частини Франківського району.

У Львові прорвало трубу 14 січня
Аварія у Львові 14 січня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE
У Львові прорвало трубу
Ремонтні роботи після прориву труби у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Також у Львівводоканалі пояснили, чому аварія сталася саме взимку:

"У період сильних морозів змінюються умови роботи мереж: ґрунт ущільнюється, змінюється його вологість, зростають сезонні навантаження. Для чавунних труб великого діаметра, особливо з поважним віком, це може стати критичним фактором і призвести до локальної тріщини".

У Львові прорвало трубу
Ремонт труби у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Повідомляється, що наразі аварійні бригади працюють безперервно, щоб зупинити витік, стабілізувати роботу магістралі та якнайшвидше відновити водопостачання.

У Львові прорвало трубу
 Аварія на водогоні у Львові 14 січня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE 

Нещодавно нардеп відповів, чи можливе повторення аварій в київському метро.

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року у Дніпровському районі Києва стався порив водопровідної мережі, внаслідок чого затопило вулиці.

ремонт аварія Львів водопостачання прорив
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації