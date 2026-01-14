У Львові прорвало трубу на вулиці княгині Ольги

У Львові прорвало трубу — частина міста без води
У Львові прорвало трубу, внаслідок чого частина міста залишилася без водопостачання. Аварія сталася на водогоні на вулиці княгині Ольги.
Про це інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Марта Байдака у середу, 14 січня.
У Львові прорвало трубу — що відомо про аварію
У Львівводоканалі повідомили, що аварія сталася на чавунному магістральному водогоні по вул. княгині Ольги, 59, вік якого становить близько 50–60 років.
Зазначається, що це одна з ключових магістралей, яка забезпечує водопостачання значної частини Франківського району.
Також у Львівводоканалі пояснили, чому аварія сталася саме взимку:
"У період сильних морозів змінюються умови роботи мереж: ґрунт ущільнюється, змінюється його вологість, зростають сезонні навантаження. Для чавунних труб великого діаметра, особливо з поважним віком, це може стати критичним фактором і призвести до локальної тріщини".
Повідомляється, що наразі аварійні бригади працюють безперервно, щоб зупинити витік, стабілізувати роботу магістралі та якнайшвидше відновити водопостачання.
Нещодавно нардеп відповів, чи можливе повторення аварій в київському метро.
Нагадаємо, що наприкінці 2025 року у Дніпровському районі Києва стався порив водопровідної мережі, внаслідок чого затопило вулиці.
Читайте Новини.LIVE!