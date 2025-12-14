Прощание со Степаном Гигой 14 декабря во Львове — фоторепортаж

Во Львове прощаются со Степаном Гигой — фоторепортаж
Во Львове в воскресенье, 14 декабря, прощаются с народным артистом Украины Степаном Гигой. Панихида состоится в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Прощание со Степаном Гигой 14 декабря
Известно, что чин парастаса начнется ориентировочно в 19:00. Прощание со Степаном Гигой продлится до 23:00.
Проститься с народным артистом приходят сотни людей.
Что предшествовало
Напомним, в ноябре отменили несколько концертов Степана Гиги из-за ухудшения самочувствия. Впоследствии в сети начала распространяться информация о якобы ампутации ноги и коме. В команде народного артиста призвали не верить слухам.
А 12 декабря стало известно, что сердце Степана Гиги остановилось. Он умер в реанимации Первого ТМО Львова. Певец завещал похоронить его на Лычаковском кладбище во Львове.
Новини.LIVE рассказывали, что известно о творческом пути Степана Гиги и как его вспоминают украинские звезды.
