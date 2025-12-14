Видео
Україна
Видео

Во Львове прощаются со Степаном Гигой — фоторепортаж

Дата публикации 14 декабря 2025 17:39
Прощание со Степаном Гигой 14 декабря во Львове — фоторепортаж
Прощание со Степаном Гигой. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в воскресенье, 14 декабря, прощаются с народным артистом Украины Степаном Гигой. Панихида состоится в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Прощание со Степаном Гигой 14 декабря

Известно, что чин парастаса начнется ориентировочно в 19:00. Прощание со Степаном Гигой продлится до 23:00.

Проститься с народным артистом приходят сотни людей.

Прощання зі Степаном Гігою 14 грудня
Люди возле храма. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Прощання зі Степаном Гігою
Прощание со Степаном Гигой Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Прощання зі Степаном Гігою у Львові
Люди возле храма, где проходит прощание с народным артистом. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Львівʼяни прощаються зі Степаном Гігою
Прощание со Степаном Гигой Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Похорон Степана Гіги
Люди в храме, фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Прощання з народним артистом Степаном Гігою
Прощание с народным артистом Степаном Гигой Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Прощання з Гігою
Люди прощаются со Степаном Гигой, фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Смерть Степана Гіги
Очередь из людей, фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Степан Гіга прощання у Львові
Прощание со Степаном Гигой Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Что предшествовало

Напомним, в ноябре отменили несколько концертов Степана Гиги из-за ухудшения самочувствия. Впоследствии в сети начала распространяться информация о якобы ампутации ноги и коме. В команде народного артиста призвали не верить слухам.

А 12 декабря стало известно, что сердце Степана Гиги остановилось. Он умер в реанимации Первого ТМО Львова. Певец завещал похоронить его на Лычаковском кладбище во Львове.

Новини.LIVE рассказывали, что известно о творческом пути Степана Гиги и как его вспоминают украинские звезды.

смерть украинцы Львов артисты похороны Степан Гига
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
