Прощание со Степаном Гигой 14 декабря во Львове — фоторепортаж

Прощание со Степаном Гигой. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в воскресенье, 14 декабря, прощаются с народным артистом Украины Степаном Гигой. Панихида состоится в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Прощание со Степаном Гигой 14 декабря

Известно, что чин парастаса начнется ориентировочно в 19:00. Прощание со Степаном Гигой продлится до 23:00.

Проститься с народным артистом приходят сотни людей.

Люди возле храма. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Прощание со Степаном Гигой Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди возле храма, где проходит прощание с народным артистом. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Прощание со Степаном Гигой Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди в храме, фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Прощание с народным артистом Степаном Гигой Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди прощаются со Степаном Гигой, фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Очередь из людей, фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Прощание со Степаном Гигой Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Что предшествовало

Напомним, в ноябре отменили несколько концертов Степана Гиги из-за ухудшения самочувствия. Впоследствии в сети начала распространяться информация о якобы ампутации ноги и коме. В команде народного артиста призвали не верить слухам.

А 12 декабря стало известно, что сердце Степана Гиги остановилось. Он умер в реанимации Первого ТМО Львова. Певец завещал похоронить его на Лычаковском кладбище во Львове.

Новини.LIVE рассказывали, что известно о творческом пути Степана Гиги и как его вспоминают украинские звезды.