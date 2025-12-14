Прощання зі Степаном Гігою 14 грудня у Львові — фоторепортаж

У Львові прощаються зі Степаном Гігою — фоторепортаж
У Львові у неділю, 14 грудня, прощаються з народним артистом України Степаном Гігою. Панахида відбудеться у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Прощання зі Степаном Гігою 14 грудня
Відомо, що чин парастасу розпочнеться орієнтовно о 19:00. Прощання зі Степаном Гігою триватиме до 23:00.
Попрощатися з народним артистом приходять сотні людей.
Що передувало
Нагадаємо, у листопаді скасували декілька концертів Степана Гіги через погіршення самопочуття. Згодом у мережі почала ширитися інформація про нібито ампутацію ноги та кому. У команді народного артиста закликали не вірити чуткам.
А 12 грудня стало відомо, що серце Степана Гіги зупинилося. Він помер у реанімації Першого ТМО Львова. Співак заповів поховати його на Личаківському кладовищі у Львові.
Новини.LIVE розповідали, що відомо про творчий шлях Степана Гіги та як його згадують українські зірки.
