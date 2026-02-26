Во Львове провели акцию ко Дню сопротивления оккупации Крыма

Акция "Крым: сопротивление и вера" во Львове 26 февраля. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В День сопротивления оккупации Крыма во Львове в четверг, 26 февраля, прошла акция "Крым: сопротивление и вера". В частности, на мероприятии представили коллекции традиционной крымскотатарской одежды.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Акция "Крым: сопротивление и вера"

В рамках мероприятия звучали:

личные свидетельства представителей крымскотатарского сообщества общественной организации "Арекет";

поэзия;

письма Леси Украинки, вдохновленные Крымом;

тексты Богдана Зизы — художника, который после акта сопротивления в 2022 году оказался в заключении.

Мероприятие также сопровождалось презентацией коллекции традиционной крымскотатарской одежды.

Презентация крымскотатарской одежды. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Участники акции. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Презентация одежды Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Акция "Крым: сопротивление и вера" во Львове Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Участники мероприятия. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В День сопротивления оккупации Крыма к украинцам обратился Президент Владимир Зеленский. Он напомнил, что российская война началась с оккупации полуострова.

Новини.LIVE подробно рассказывали о Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, который отмечают 26 февраля.

А глава Минобороны Швеции Пол Йонсон отметил, что его страна поддержит Украину в возвращении Крыма.