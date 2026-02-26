Во Львове провели акцию ко Дню сопротивления оккупации Крыма

Во Львове прошла акция в День сопротивления оккупации Крыма
В День сопротивления оккупации Крыма во Львове в четверг, 26 февраля, прошла акция "Крым: сопротивление и вера". В частности, на мероприятии представили коллекции традиционной крымскотатарской одежды.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Акция "Крым: сопротивление и вера"
В рамках мероприятия звучали:
- личные свидетельства представителей крымскотатарского сообщества общественной организации "Арекет";
- поэзия;
- письма Леси Украинки, вдохновленные Крымом;
- тексты Богдана Зизы — художника, который после акта сопротивления в 2022 году оказался в заключении.
Мероприятие также сопровождалось презентацией коллекции традиционной крымскотатарской одежды.
Крым — последние новости
В День сопротивления оккупации Крыма к украинцам обратился Президент Владимир Зеленский. Он напомнил, что российская война началась с оккупации полуострова.
Новини.LIVE подробно рассказывали о Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, который отмечают 26 февраля.
А глава Минобороны Швеции Пол Йонсон отметил, что его страна поддержит Украину в возвращении Крыма.
Читайте Новини.LIVE!