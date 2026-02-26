Акція Крим: спротив і віра у Львові 26 лютого — як це було

У Львові пройшла акція "Крим — спротив і віра" — фоторепортаж
У Львові у четвер, 26 лютого, відбулася акція "Крим: спротив і віра". Вона пройшла у Дзеркальній залі Палацу Потоцьких.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Акція "Крим: спротив і віра"
У рамках заходу звучали:
- особисті свідчення представників кримськотатарської спільноти громадської організації "Арекет";
- поезія;
- листи Лесі Українки, натхненні Кримом;
- тексти Богдана Зізи — митця, який після акту спротиву у 2022 році опинився в ув’язненні.
Захід також супроводжувався презентацією колекції традиційного кримськотатарського одягу.
Крим — останні новини
У День спротиву окупації Криму до українців звернувся Президент Володимир Зеленський. Він нагадав, що російська війна розпочала з окупації півострова.
Новини.LIVE детально розповідали про День спротиву окупації Криму та Севастополя, який відзначають 26 лютого.
А глава Міноборони Швеції Пол Йонсон наголосив, що його країна підтримає Україну у поверненні Криму.
Читайте Новини.LIVE!