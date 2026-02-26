Акція Крим: спротив і віра у Львові 26 лютого — як це було

Акція "Крим: спротив і віра" у Львові 26 лютого. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові у четвер, 26 лютого, відбулася акція "Крим: спротив і віра". Вона пройшла у Дзеркальній залі Палацу Потоцьких.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама

Читайте також:

Акція "Крим: спротив і віра"

У рамках заходу звучали:

особисті свідчення представників кримськотатарської спільноти громадської організації "Арекет";

поезія;

листи Лесі Українки, натхненні Кримом;

тексти Богдана Зізи — митця, який після акту спротиву у 2022 році опинився в ув’язненні.

Захід також супроводжувався презентацією колекції традиційного кримськотатарського одягу.

Презентація кримськотатарського одягу. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Учасники акції. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Презентація одягу. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Акція "Крим: спротив і віра" у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Учасники заходу. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Крим — останні новини

У День спротиву окупації Криму до українців звернувся Президент Володимир Зеленський. Він нагадав, що російська війна розпочала з окупації півострова.

Новини.LIVE детально розповідали про День спротиву окупації Криму та Севастополя, який відзначають 26 лютого.

А глава Міноборони Швеції Пол Йонсон наголосив, що його країна підтримає Україну у поверненні Криму.