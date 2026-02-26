Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові пройшла акція "Крим — спротив і віра" — фоторепортаж

У Львові пройшла акція "Крим — спротив і віра" — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 22:58
Акція Крим: спротив і віра у Львові 26 лютого — як це було
Акція "Крим: спротив і віра" у Львові 26 лютого. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові у четвер, 26 лютого, відбулася акція "Крим: спротив і віра". Вона пройшла у Дзеркальній залі Палацу Потоцьких.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама
Читайте також:

Акція "Крим: спротив і віра" 

У рамках заходу звучали:

  • особисті свідчення представників кримськотатарської спільноти громадської організації "Арекет";
  • поезія;
  • листи Лесі Українки, натхненні Кримом;
  • тексти Богдана Зізи — митця, який після акту спротиву у 2022 році опинився в ув’язненні.

Захід також супроводжувався презентацією колекції традиційного кримськотатарського одягу.

Акція "Крим: спротив і віра"
Презентація кримськотатарського одягу. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Акція у Львові "Крим: спротив і віра"
Учасники акції. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові відбулася акція "Крим: спротив і віра"
Презентація одягу. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
"Крим: спротив і віра"
Акція "Крим: спротив і віра"  у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака 
Учасники акції "Крим: спротив і віра"
Учасники заходу. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Крим — останні новини

У День спротиву окупації Криму до українців звернувся Президент Володимир Зеленський. Він нагадав, що російська війна розпочала з окупації півострова.

Новини.LIVE детально розповідали про День спротиву окупації Криму та Севастополя, який відзначають 26 лютого.

А глава Міноборони Швеції Пол Йонсон наголосив, що його країна підтримає Україну у поверненні Криму.

Крим українці Львів Україна акція
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації