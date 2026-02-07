Во Львове прошла акция в поддержку пленных и пропавших без вести украинцев

Акция во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в субботу, 7 февраля, на площади возле памятника Тарасу Шевченко состоялась акция "Не молчи — плен убивает". Люди вышли на улицу с плакатами.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама

Читайте также:

Акция в поддержку военнопленных и без вести пропавших во Львове

К акции присоединились родные военнопленных и пропавших без вести защитников, а также ветераны войны.

Акция во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Львовяне на акции. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Акция во Львове в поддержку пленных и без вести пропавших. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Участники выкрикивали лозунг "Плен — это ад" и держали плакаты с просьбой не оставаться равнодушными и постоянно напоминать обществу и международному сообществу об украинцах, которые до сих пор находятся в российской неволе.

Акция стала еще одним сигналом усилить усилия для скорейшего возвращения украинцев домой.

Акция во Львове 7 февраля. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Львовяне на акции. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Одна из участниц акции рассказала, что приняла участие, поскольку один из близких для нее людей находится в статусе без вести пропавшего.

"Это очень болезненная тема для семей, поэтому я здесь, чтобы их поддержать, чтобы поддержать себя, так легче переживать", — отметила она.

Участники акции во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди с плакатами и флагами во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Участники акции во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Еще одна женщина поделилась, что пришла на акцию, чтобы напомнить всем, что многие украинцы все еще в плену и без вести пропавшие.

Напомним, 5 февраля в Украину из российского плена вернулись 157 граждан. Большинство из них содержались в неволе с 2022 года.

А первые кадры по обмену военнопленными показал секретарь СНБО Рустем Умеров.