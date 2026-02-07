Во Львове прошла акция в поддержку пленных и пропавших без вести украинцев

Во Львове прошла акция в поддержку пленных и пропавших без вести
Во Львове в субботу, 7 февраля, на площади возле памятника Тарасу Шевченко состоялась акция "Не молчи — плен убивает". Люди вышли на улицу с плакатами.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.
Акция в поддержку военнопленных и без вести пропавших во Львове
К акции присоединились родные военнопленных и пропавших без вести защитников, а также ветераны войны.
Участники выкрикивали лозунг "Плен — это ад" и держали плакаты с просьбой не оставаться равнодушными и постоянно напоминать обществу и международному сообществу об украинцах, которые до сих пор находятся в российской неволе.
Акция стала еще одним сигналом усилить усилия для скорейшего возвращения украинцев домой.
Одна из участниц акции рассказала, что приняла участие, поскольку один из близких для нее людей находится в статусе без вести пропавшего.
"Это очень болезненная тема для семей, поэтому я здесь, чтобы их поддержать, чтобы поддержать себя, так легче переживать", — отметила она.
Еще одна женщина поделилась, что пришла на акцию, чтобы напомнить всем, что многие украинцы все еще в плену и без вести пропавшие.
Напомним, 5 февраля в Украину из российского плена вернулись 157 граждан. Большинство из них содержались в неволе с 2022 года.
А первые кадры по обмену военнопленными показал секретарь СНБО Рустем Умеров.
