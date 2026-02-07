У Львові пройшла акція на підтримку полонених та зниклих безвісти українців

Акція у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові у суботу, 7 лютого, на площі біля памʼятника Тарасу Шевченку відбулася акція "Не мовчи — полон вбиває". Люди вийшли на вулицю з плакатами.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

До акції долучилися рідні військовополонених і зниклих безвісти захисників, а також ветерани війни.

Акція у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Львівʼяни на акції. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Акція у Львові на підтримку полонених та безвісти зниклих. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Учасники вигукували гасло "Полон — це пекло" та тримали плакати з проханням не залишатися байдужими й постійно нагадувати суспільству та міжнародній спільноті про українців, які досі перебувають у російській неволі.

Акція стала ще одним сигналом посилити зусилля для якнайшвидшого повернення українців додому.

Акція у Львові 7 лютого. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Львівʼяни на акції. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Одна з учасниць акції розповіла, що взяла участь, оскільки одна з близьких для неї людей знаходиться в статусі безвісти зниклого.

"Це дуже болюча тема для родин, тому я тут, щоб їх підтримати, щоб підтримати себе, так легше переживати", — зазначила вона.

Учасники акції у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди з плакатами та прапорами у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Учасники акції у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Ще одна жінка поділилась, що прийшла на акцію, аби нагадати усім, що багато українців все ще в полоні та безвісти зниклі.

Нагадаємо, 5 лютого до України з російського полону повернулися 157 громадян. Більшість з них утримувалися в неволі з 2022 року.

А перші кадри з обміну військовополоненими показав секретар РНБО Рустем Умєров.