У Львові пройшла акція на підтримку полонених та зниклих безвісти українців

У Львові пройшла акція на підтримку полонених та зниклих безвісти
У Львові у суботу, 7 лютого, на площі біля памʼятника Тарасу Шевченку відбулася акція "Не мовчи — полон вбиває". Люди вийшли на вулицю з плакатами.
Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.
Акція на підтримку військовополонених та безвісти зниклих у Львові
До акції долучилися рідні військовополонених і зниклих безвісти захисників, а також ветерани війни.
Учасники вигукували гасло "Полон — це пекло" та тримали плакати з проханням не залишатися байдужими й постійно нагадувати суспільству та міжнародній спільноті про українців, які досі перебувають у російській неволі.
Акція стала ще одним сигналом посилити зусилля для якнайшвидшого повернення українців додому.
Одна з учасниць акції розповіла, що взяла участь, оскільки одна з близьких для неї людей знаходиться в статусі безвісти зниклого.
"Це дуже болюча тема для родин, тому я тут, щоб їх підтримати, щоб підтримати себе, так легше переживати", — зазначила вона.
Ще одна жінка поділилась, що прийшла на акцію, аби нагадати усім, що багато українців все ще в полоні та безвісти зниклі.
Нагадаємо, 5 лютого до України з російського полону повернулися 157 громадян. Більшість з них утримувалися в неволі з 2022 року.
А перші кадри з обміну військовополоненими показав секретар РНБО Рустем Умєров.
