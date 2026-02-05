Видео
Главная Львов Во Львове раздаются взрывы — над городом вражеский беспилотник

Во Львове раздаются взрывы — над городом вражеский беспилотник

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 16:39
Взрывы во Львове 5 февраля — что известно об атаке на город
Взрыв в городе. Фото: кадр из видео

Вечером 5 февраля во Львове прогремели мощные взрывы. Над городом зафиксировали вражеский беспилотник.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Что известно о взрывах во Львове 5 февраля

Взрывы во Львове прогремели около 16:36. Перед тем мэр предупредил о приближении вражеского беспилотника. Садовый подчеркнул, чтобы жители города перешли в укрытие.

Вибухи у Львові 5 лютого
Сообщение Садового. Фото: скриншот

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в регионе работает ПВО. Он призвал оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

"Предварительно, мобильная огневая группа уничтожила вражеский беспилотник над Львовом. На месте работают все профильные службы", — добавил глава ОВА.

Вибухи у Львові 5 лютого
Сообщение Козицкого. Фото: скриншот

По состоянию на 16:39 в регионе объявлена воздушная тревога.

Вибухи у Львові 5 лютого
Карта воздушных тревог по состоянию на 16:39. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне атаковали Киев 5 февраля. В столице прогремели взрывы.

Также мы рассказывали о том, что РФ ударила дроном по Сумах. БпЛА попал во двор многоэтажки.

Львов взрыв обстрелы дроны
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
