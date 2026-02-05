Взрывы во Львове 5 февраля — что известно об атаке на город

Во Львове раздаются взрывы — над городом вражеский беспилотник
Вечером 5 февраля во Львове прогремели мощные взрывы. Над городом зафиксировали вражеский беспилотник.
Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, передает Новини.LIVE.
Что известно о взрывах во Львове 5 февраля
Взрывы во Львове прогремели около 16:36. Перед тем мэр предупредил о приближении вражеского беспилотника. Садовый подчеркнул, чтобы жители города перешли в укрытие.
Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в регионе работает ПВО. Он призвал оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.
"Предварительно, мобильная огневая группа уничтожила вражеский беспилотник над Львовом. На месте работают все профильные службы", — добавил глава ОВА.
По состоянию на 16:39 в регионе объявлена воздушная тревога.
