Вибухи у Львові 5 лютого — що відомо про атаку на місто

У Львові лунають вибухи — над містом ворожий безпілотник
Ввечері 5 лютого у Львові пролунали потужні вибухи. Над містом зафіксували ворожий безпілотник.
Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, передає Новини.LIVE.
Що відомо про вибухи у Львові 5 лютого
Вибухи у Львові пролунали близько 16:36. Перед тим мер попередив про наближення ворожого безпілотника. Садовий наголосив, аби жителі міста перейшли в укриття.
Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що у регіоні працює ППО. Він закликав залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.
"Попередньо, мобільна вогнева група знищила ворожий безпілотник над Львовом. На місці працюють всі профільні служби", — додав голова ОВА.
Станом на 16:39 у регіоні оголошено повітряну тривогу.
