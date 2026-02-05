Вибухи у Львові 5 лютого — що відомо про атаку на місто

Вибух у місті. Фото ілюстративне: кадр з відео

Ввечері 5 лютого у Львові пролунали потужні вибухи. Над містом зафіксували ворожий безпілотник.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, передає Новини.LIVE.

Що відомо про вибухи у Львові 5 лютого

Вибухи у Львові пролунали близько 16:36. Перед тим мер попередив про наближення ворожого безпілотника. Садовий наголосив, аби жителі міста перейшли в укриття.

Повідомлення Садового. Фото: скриншот

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що у регіоні працює ППО. Він закликав залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.

"Попередньо, мобільна вогнева група знищила ворожий безпілотник над Львовом. На місці працюють всі профільні служби", — додав голова ОВА.

Повідомлення Козицького. Фото: скриншот

Станом на 16:39 у регіоні оголошено повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог станом на 16:39. Фото: скриншот

