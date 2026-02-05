Відео
Головна Львів У Львові лунають вибухи — над містом ворожий безпілотник

У Львові лунають вибухи — над містом ворожий безпілотник

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 16:39
Вибухи у Львові 5 лютого — що відомо про атаку на місто
Вибух у місті. Фото ілюстративне: кадр з відео

Ввечері 5 лютого у Львові пролунали потужні вибухи. Над містом зафіксували ворожий безпілотник.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Що відомо про вибухи у Львові 5 лютого

Вибухи у Львові пролунали близько 16:36. Перед тим мер попередив про наближення ворожого безпілотника. Садовий наголосив, аби жителі міста перейшли в укриття.

Вибухи у Львові 5 лютого
Повідомлення Садового. Фото: скриншот

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що у регіоні працює ППО. Він закликав залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.

"Попередньо, мобільна вогнева група знищила ворожий безпілотник над Львовом. На місці працюють всі профільні служби", — додав голова ОВА.

Вибухи у Львові 5 лютого
Повідомлення Козицького. Фото: скриншот

Станом на 16:39 у регіоні оголошено повітряну тривогу.

Вибухи у Львові 5 лютого
Карта повітряних тривог станом на 16:39. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни атакували Київ 5 лютого. У столиці прогриміли вибухи.

Також ми розповідали про те, що РФ вдарила дроном по Сумах. БпЛА влучив у двір багатоповерхівки.

Львів вибух обстріли дрони війна
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
