День Государственного Гимна во Львове — горожане исполнили гимн и развернули флаг

Во Львове состоялись торжества ко Дню гимна (фоторепортаж)
В центре Львова во вторник, 10 марта, по случаю Дня Государственного Гимна Украины состоялись торжественные мероприятия. В частности, участники мероприятия развернули большой государственный флаг.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.
День Государственного Гимна во Львове
На площади Рынок состоялось совместное исполнение государственного гимна по случаю 161-й годовщины его первого публичного исполнения. Львовяне и гости города развернули большой флаг, а также почтили павших защитников минутой молчания.
День Государственного Гимна
Ежегодно отмечают 10 марта. Эта дата связана с первым публичным исполнением "Ще не вмерла України...", которое состоялось в 1865 году в Перемышле.
С тех пор гимн стал символом единства украинского народа и его борьбы за независимость, а современную редакцию официально утвердили в 2003 году.
Текст написал Павел Чубинский, музыку создал Михаил Вербицкий.
Напомним, 6 марта прошло 23 года, как Верховная Рада приняла закон о гимне, который является одним из главных символов Украины.
А 6 февраля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о 30-й годовщине с момента поднятия флага Украины на станции "Академик Вернадский".
Кроме того, 21 декабря энергетики подсветили монумент Родину-мать в цвета флага Украины.
