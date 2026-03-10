День Государственного Гимна во Львове — горожане исполнили гимн и развернули флаг

Развертывание флага во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В центре Львова во вторник, 10 марта, по случаю Дня Государственного Гимна Украины состоялись торжественные мероприятия. В частности, участники мероприятия развернули большой государственный флаг.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама

Читайте также:

День Государственного Гимна во Львове

На площади Рынок состоялось совместное исполнение государственного гимна по случаю 161-й годовщины его первого публичного исполнения. Львовяне и гости города развернули большой флаг, а также почтили павших защитников минутой молчания.

Львовяне разворачивают флаг. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

День Государственного Гимна во Львове 10 марта. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Флаг Украины. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове отметили День Государственного Гимна. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Торжества ко Дню Государственного Гимна. Фото: Новости.LIVE/Марта Байдака

День Государственного Гимна

Ежегодно отмечают 10 марта. Эта дата связана с первым публичным исполнением "Ще не вмерла України...", которое состоялось в 1865 году в Перемышле.

С тех пор гимн стал символом единства украинского народа и его борьбы за независимость, а современную редакцию официально утвердили в 2003 году.

Текст написал Павел Чубинский, музыку создал Михаил Вербицкий.

Напомним, 6 марта прошло 23 года, как Верховная Рада приняла закон о гимне, который является одним из главных символов Украины.

А 6 февраля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о 30-й годовщине с момента поднятия флага Украины на станции "Академик Вернадский".

Кроме того, 21 декабря энергетики подсветили монумент Родину-мать в цвета флага Украины.