Головна Львів У Львові розгорнули прапор України та виконали гімн (фоторепортаж)

У Львові розгорнули прапор України та виконали гімн (фоторепортаж)

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 13:50
У Львові до Дня Державного Гімну розгорнули великий прапор
Розгортання прапору у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У центрі Львова до Дня Державного Гімну України у вівторок, 10 березня, відбулися урочистості. Зокрема, учасники розгорнули великий прапор. 

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

День Державного Гімну у Львові

На площі Ринок відбулося спільне виконання державного гімну з нагоди 161-ї річниці його першого публічного виконання. Львівʼяни та гості міста розгорнули великий прапор, а також вшанували полеглих захисників хвилиною мовчання.

День державного гімну у Львові 10 березня 2026 року
Львівʼяни розгортають прапор. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Розгортання прапору у Львові 10 березня 2026 року
День Державного Гімну у Львові 10 березня. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
День державного гімну у Львові
Прапор України. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Прапор України у Львові 10 березня
У Львові відзначили День Державного Гімну. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Львівʼяни відзначають День гімну 10 березня 2026 року
Урочистості до Дня Державного Гімну. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

День Державного Гімну

Щороку відзначають 10 березня. Ця дата пов’язана з першим публічним виконанням "Ще не вмерла України...", яке відбулося у 1865 році в Перемишлі.

Відтоді гімн став символом єдності українського народу та його боротьби за незалежність, а сучасну редакцію офіційно затвердили у 2003 році.

Текст написав Павло Чубинський, музику створив Михайло Вербицький.

Нагадаємо, 6 березня минуло 23 роки, як Верховна Рада ухвалила закон про гімн, який є одним із головних символів України.

А 6 лютого український лідер Володимир Зеленський повідомив про 30-ту річницю з моменту підняття прапора України на станції "Академік Вернадський".

Крім того, 21 грудня енергетики підсвітили монумент Батьківщину-мати у кольори прапора України.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
