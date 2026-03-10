У Львові до Дня Державного Гімну розгорнули великий прапор

У Львові розгорнули прапор України та виконали гімн (фоторепортаж)
У центрі Львова до Дня Державного Гімну України у вівторок, 10 березня, відбулися урочистості. Зокрема, учасники розгорнули великий прапор.
Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.
День Державного Гімну у Львові
На площі Ринок відбулося спільне виконання державного гімну з нагоди 161-ї річниці його першого публічного виконання. Львівʼяни та гості міста розгорнули великий прапор, а також вшанували полеглих захисників хвилиною мовчання.
День Державного Гімну
Щороку відзначають 10 березня. Ця дата пов’язана з першим публічним виконанням "Ще не вмерла України...", яке відбулося у 1865 році в Перемишлі.
Відтоді гімн став символом єдності українського народу та його боротьби за незалежність, а сучасну редакцію офіційно затвердили у 2003 році.
Текст написав Павло Чубинський, музику створив Михайло Вербицький.
Нагадаємо, 6 березня минуло 23 роки, як Верховна Рада ухвалила закон про гімн, який є одним із головних символів України.
А 6 лютого український лідер Володимир Зеленський повідомив про 30-ту річницю з моменту підняття прапора України на станції "Академік Вернадський".
Крім того, 21 грудня енергетики підсвітили монумент Батьківщину-мати у кольори прапора України.
Читайте Новини.LIVE!