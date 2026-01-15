Видео
Україна
Видео

Во Львове российский дрон повредил витражи исторической церкви

Во Львове российский дрон повредил витражи исторической церкви

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 13:05
Во Львове пострадала церковь Ольги и Елизаветы
Отец показывает повреждения на витраже. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

После утренней атаки российского беспилотника во Львове получила повреждения церковь святых Ольги и Елизаветы. Этот храм является памятником местного значения, которому более 100 лет.

О последствиях удара рассказал журналистке Новини.LIVE отец Иван Галимурка.

Читайте также:

Российский дрон во второй раз повредил храм Ольги и Елизаветы во Львове

По словам священника, церковь обычно открывают около 7:20, тогда как взрыв прогремел примерно в 7 утра. Когда служители зашли внутрь, сразу увидели повреждения.

Несмотря на это, в храме должна была состояться литургия, поэтому сначала ждали представителей власти для фиксации последствий атаки, а уже после этого провели богослужение. Сейчас в храме подсчитывают нанесенный ущерб и оценивают масштабы разрушений.

Отец Иоанн отметил, что это уже второй случай повреждения святыни в результате российских ударов. Ранее, осенью, после ракетной атаки в районе улицы Михновских, осколки уже долетали до храма и повредили стеклопакеты. На этот раз взрывная волна пришла с другой стороны: снова выбиты стеклопакеты, повреждены окна, а также пострадал витраж которому, по оценкам, около 40 лет.

В нескольких местах выбиты стекла, есть пробоины, которые необходимо срочно закрывать, ведь на улице зима и низкие температуры могут нанести храму дополнительный ущерб.

Сейчас в церкви фиксируют все повреждения и готовятся к восстановительным работам.

Напомним, сегодня, 15 января, российский дрон упал посреди центра Львова на детской площадке возле памятника Степану Бандере. В момент удара неподалеку находилась коммунальщица, которая выжила и не получила травм.

Тем временем львовяне фиксируют последствия взрыва — у некоторых жителей вылетели стекла в окнах.

Львов взрыв обстрелы храмы дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
