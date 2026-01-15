Відео
Головна Львів У Львові російський дрон пошкодив вітражі історичної церкви

У Львові російський дрон пошкодив вітражі історичної церкви

Дата публікації: 15 січня 2026 13:05
У Львові постраждала церква Ольги та Єлизавети
Отець показує пошкодження на вітражі. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Після ранкової атаки російського безпілотника у Львові зазнала пошкоджень церква святих Ольги та Єлизавети. Цей храм є пам'яткою місцевого значення, якій понад 100 років.

Про наслідки удару розповів журналістці Новини.LIVE отець Іван Галімурка.

Читайте також:

Російський дрон вдруге пошкодив храм Ольги та Єлизаветит у Львові

За словами священника, церкву зазвичай відчиняють близько 7:20, тоді як вибух пролунав приблизно о 7-й ранку. Коли служителі зайшли всередину, одразу побачили пошкодження.

Попри це, у храмі мала відбутися літургія, тому спершу чекали на представників влади для фіксації наслідків атаки, а вже після цього провели богослужіння. Нині у храмі підраховують завдані збитки та оцінюють масштаби руйнувань.

Отець Іван наголосив, що це вже другий випадок пошкодження святині внаслідок російських ударів. Раніше, восени, після ракетної атаки в районі вулиці Міхновських, уламки вже долітали до храму та пошкодили склопакети. Цього разу вибухова хвиля прийшла з іншого боку: знову вибиті склопакети, пошкоджені вікна, а також постраждав вітраж якому, за оцінками, близько 40 років.

У кількох місцях вибиті шибки, є пробоїни, які необхідно терміново закривати, адже надворі зима і низькі температури можуть завдати храму додаткової шкоди.

Наразі у церкві фіксують усі пошкодження та готуються до відновлювальних робіт.

Нагадаємо, сьогодні, 15 січня, російський дрон впав посеред центру Львова на дитячому майданчику біля пам'ятника Степану Бандері. У момент удару неподалік перебувала комунальниця, яка вижила і не зазнала травм.

Тим часом львів'яни фіксують наслідки вибуху — у деяких мешканців вилетіло скло у вікнах.

Львів вибух обстріли храми дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
